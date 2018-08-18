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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 чер, 2021 12:55
vitaliian написав:Grand Touring
в таких случаях растет этажностть.
в таких случаях кто-то будет последним, типа "Патриотика на озёрах"
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Serg-ik
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Додано: Сер 02 чер, 2021 12:56
Faceless написав:
М-да, аж советскими панельками повеяло. Ещё и в Черкасской жопе мира. Это на каком этапе хоть? Забор уже стоит?
это просто пример, как откатчики, взяточники и трехуровневые прокладочники могут выдавать неплохую цену
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Grand Touring
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Додано: Сер 02 чер, 2021 12:59
Serg-ik написав:
..
Не угомонюсь, потому что он ворует, а Вы говорите, что он правильно написал.
..
Ну, ладно, Кушнир ворует (хотя я бы все же словами бездоказательно не разбрасывался). А у прочих легионов коммерческих застройщиков что, подешевело? Тоже воруют? Воруют, но меньше?
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sequence
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:25
Первый написав: zzzzzz написав:Первый
В 2019 году ставки в банках в долларах были до 6%
Сегодня максимум 2,5%
В гривне ставки были 19% сегодня 11%
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В госбанках ставки в долларах
Приват 0,01%
Ощад 0,4%
Укргаз 1%
Эксим 1,2%
Аналогию понимаете ?
Саме Я про цю аналогію пишу років 5.
Я навіть робив аналогію по ОВДП не ваапще, а викладав пару тижнів назад конкретні пропозиції і умови купівлі конкретних облігацій.
Ви думаєте це сприймається сектою ще чучуть і ми помремо?
Сравнивать портфель физиков в ОВДП и на депозитах не корректно.
В ОВДП у физиков 8 млрд в гривне и 8 млрд грн ( валютный эквивалент )
В банках у физиков 421 млрд в гривне и 270 млрд в грн ( валютный эквивалент )
Простите, я не совсем понял вашу мысль. Про какую аналогию вы говорите уже 5 лет ?
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:37
sequence написав: BIGor написав:
.. Но чего-то в регионах строят по 500 долл. (сюда входит еще прибыль застройщика + взятки + земля).
ну вот будет возможность посмотреть, как в регионах 500 баксов на все хватит.
Там наверно у застройщиков есть специальный мега склад, где лежит на несколько лет вперед дешевого сырья, скупленного на низах. Да и вообще, в себестоимости жилья стройматериалов почти нет, че уж там.
пісок і глина з щебнем сильно подорожали в Ротердам++?
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flyman
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:42
flyman написав:
..
пісок і глина з щебнем сильно подорожали в Ротердам++?
а для того чтобы вырыть землянку нужно 2,5 землекопа и 1,5 лопаты
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sequence
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:43
Frant написав:
Електрички до Ірпеня прибувають переповнені, а єдина "місцева" їде лише до Святошина.
шота ржу,
переповнені електрички, це хіба коростеньська в 8 ранку на Київ і о шостій назад, але не дуже і переповнена.
аффтар, жгі істчо
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:45
sequence написав:
Ну, ладно, Кушнир ворует (хотя я бы все же словами бездоказательно не разбрасывался). А у прочих легионов коммерческих застройщиков что, подешевело? Тоже воруют? Воруют, но меньше?
Он говорит про себестоимость 19000. Предположим, что в 2020 была 18000. если это делить на себестоимость реализованного, то выйдет , что продано менее 90000 метров
Допустим, что в 2020 продано то, что строилось в 2016-2019 и там себестоимость была не 18 000, а 13000. Но тогда всё-равно выйдем на 120 000 метров. А КГС строит по 300+ тыс метров в год. Накапливает в запасах? да, запасы растут, катастрофически и паталогически. Они в 7 раз больше, чем себестоимость проданного за год. Как думаете, там нераспроданные квартиры, запасы на складах, незавершенное производство или....или там ничего нет за огромной суммой?
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Serg-ik
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:46
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
меценатов не было и нет
у денег есть цена во времени можно 20 лет продавать за 30куе или год за 11 куе. Меценатов продавать объекты по 20 лет не было и нет. Лучше зафиксировать убыток и заработать в другом месте чем 20 лет фиксировать виртуальную прибыль.
если мы сейчас ведем речь о фиксации лоссов, то сколько вы найдете желающих строить по такой схеме? Смысл? Проще и не начинать строить, при таких раскладах.
Кушнир в интерьвью ведь правильно сказал - цены придется повышать; не будут брать по таким ценам - не будем строить. Какие нахрен фиксации убытков?
ой, так хай не будує, налякав що не буде будувати, аж страшно стало, що ж то буде.
Аркада лягла і шо? Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус?
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flyman
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:01
flyman написав:
.. Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус?
не искажайте контекст чужих цитат.
Я просто пишу, что для удорожания в текущих
условиях есть объективные непреодолимые факторы. Когда будет дешеветь, клянусь - I'll let you know. Тогда будем нэгодовать разом.
Ни один производственный бизнес процесс не включает расчет на будущее удешевление сырья, зато на подорожания - всегда. Удешевления случаются, но, по стечению обстоятельств как раз в те моменты, когда люди меньше всего думают о улучшении жилищных условий.
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