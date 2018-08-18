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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:03
sequence написав: flyman написав:
.. Як пише Первий : всі умрем, бо в Кушніра дебет з кредетом показує, що будувати в мінус?
не искажайте контекст чужих цитат.
Я просто пишу, что для удорожания в текущих
условиях есть объективные непреодолимые факторы. Когда будет дешеветь, клянусь - I'll let you know. Тогда будем нэгодовать разом.
Ни один производственный бизнес процесс не включает расчет на будущее удешевление сырья, зато на подорожания - всегда. Удешевления случаются, но, по стечению обстоятельств как раз в те моменты, когда люди меньше всего думают о улучшении жилищных условий.
Не буде, то не буде, навіс є. Демографія, хрущики і все таке.
Щодо продавати нижче собівартості.... В травні минулого року контракти на нафту були з від"ємним цінником. Тобі доплачували, якщо брав.
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flyman
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:09
Serg-ik написав:
..
Он говорит про себестоимость ..
для того, чтобы голословно обвинять, нужно знать всю подноготную их строек. Я, например, часто замечаю, что вывески КГС периодически меняются на какие-то другие - куда это потом отнести? Также куда-то нужно раскидать всякие "отсрочки от застройщика", да мало ли что. Не думаю, что можно так тупо и неприкрыто врать - смотрите, вам хватило примерно двух предложений, чтобы "спалить контору".
В любом случае, вам то какое дело до КГС? - строят они по среднекиевским ценам, доходы как-то мутно пилят, как и всюду. Да и хрен с ними, абы не кидали инвесторов.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:11
Вчера видел интересный графит от зРадио про соотношение доходов американцев и стоимости домов. Подумал, неужели человек копает американскую стату и строит графики? Вряд ли, зачем это нужно. Значит где-то стащил вместе с другими данными о росте оплат американцами аренды с кредитных карт и т. п. Значит где-то есть форум, где сидят всепропальщики.
На ум пришла аналогия из Властелина Колец, когда Саруману дали волшебный камень, через который показывали плохие новости, и он стал всепропальщиком.
Пришел человек на форум недвижиомсти собираясь купить однушку под аренду. Зачем еще нужен человеку раздел недвижимость, если он ей не интересуется? Своя квартира устраивает, значит остается инвестирование. Но слишком увлекся спором и занял непримиримую позицию "все сильно подешевеет от хайов марта 20-ого".
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Vlad442
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:13
flyman написав:
... В травні минулого року контракти на нафту були з від"ємним цінником. Тобі доплачували, якщо брав.
Флай, мы тут какбэ не бумажными фьючерсными спекуляциями занимаемся, а в теории строим дома за деньги инвесторов, без всяких CDS и прочих надстроек. Не фантазируйте
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sequence
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:17
Флай, видели?
Есть неслыханный шанс поменять цоколь в Буче на дом в Киеве! На Оболони!
Параметры все подходят, кроме ШРТ:
"- Общая площадь 42 м2 в 2-х уровнях
- Общее состояние под ремонт, заменены окна и двери
- Все коммуникации
- Уникальная архитектурная форма"
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sequence
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:21
zzzzzz написав: Первый написав: zzzzzz написав:Первый
В 2019 году ставки в банках в долларах были до 6%
Сегодня максимум 2,5%
В гривне ставки были 19% сегодня 11%
-----
В госбанках ставки в долларах
Приват 0,01%
Ощад 0,4%
Укргаз 1%
Эксим 1,2%
Аналогию понимаете ?
Саме Я про цю аналогію пишу років 5.
Я навіть робив аналогію по ОВДП не ваапще, а викладав пару тижнів назад конкретні пропозиції і умови купівлі конкретних облігацій.
Ви думаєте це сприймається сектою ще чучуть і ми помремо?
Сравнивать портфель физиков в ОВДП и на депозитах не корректно.
В ОВДП у физиков 8 млрд в гривне и 8 млрд грн ( валютный эквивалент )
В банках у физиков 421 млрд в гривне и 270 млрд в грн ( валютный эквивалент )
Простите, я не совсем понял вашу мысль. Про какую аналогию вы говорите уже 5 лет ?
Ми тут люди сірі. Весь час розглядаємо що робити з каклєтою. І як один із варіантів її пристроїти завжди розглядали депозити. Колись на відсотки з 50 кує можна було трьоху в центрі зняти і та ікру на здачу їсти, потім 2к.. 1к... а зараз ... ну самі в курсі. Наприклад у мене укрсиб намагався взяти плату за збереження доларів на рахунку. Про це і писав...
Щодо овдп. Так тут раз на день теоретики пишуть що замість квартири пересічні як підуть, як накуплять ОВДП. Я Розписував реальність, а вона зовсім не така світла і радісна.
2 тижні назад розписував, які запропонували мені, як пересічному віп клієнту, придбати облігації, яку доходність можна буде отримати по доларовим і гривневим. Якраз по 3% доларові і пропонували. Чи є вони альтернативою для пересічного? Я піддав цю тезу сумніву.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 02 чер, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:21
sequence можно под мавзолей
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:28
Vlad442 написав:
Вчера видел интересный графит от зРадио про соотношение доходов американцев и стоимости домов. Подумал, неужели человек копает американскую стату и строит графики? Вряд ли, зачем это нужно. Значит где-то стащил вместе с другими данными о росте оплат американцами аренды с кредитных карт и т. п. Значит где-то есть форум, где сидят всепропальщики.
На ум пришла аналогия из Властелина Колец, когда Саруману дали волшебный камень, через который показывали плохие новости, и он стал всепропальщиком.
Пришел человек на форум недвижиомсти собираясь купить однушку под аренду. Зачем еще нужен человеку раздел недвижимость, если он ей не интересуется? Своя квартира устраивает, значит остается инвестирование. Но слишком увлекся спором и занял непримиримую позицию "все сильно подешевеет от хайов марта 20-ого".
Я же пишу, сейчас бы слава Богу, чтобы все вернулось к "хаям" марта 2020го - и на том спасибо.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:32
sequence написав: flyman написав:
... В травні минулого року контракти на нафту були з від"ємним цінником. Тобі доплачували, якщо брав.
Флай, мы тут какбэ не бумажными фьючерсными спекуляциями занимаемся, а в теории строим дома за деньги инвесторов, без всяких CDS и прочих надстроек. Не фантазируйте
так поки будинок не зданий, це і є "фючерз"
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