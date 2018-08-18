Додано: Сер 02 чер, 2021 14:21

zzzzzz написав: Первый написав: zzzzzz написав: Первый



В 2019 году ставки в банках в долларах были до 6%

Сегодня максимум 2,5%



В гривне ставки были 19% сегодня 11%

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В госбанках ставки в долларах

Приват 0,01%

Ощад 0,4%

Укргаз 1%

Эксим 1,2%



Аналогию понимаете ? В 2019 году ставки в банках в долларах были до 6%Сегодня максимум 2,5%В гривне ставки были 19% сегодня 11%-----В госбанках ставки в долларахПриват 0,01%Ощад 0,4%Укргаз 1%Эксим 1,2%Аналогию понимаете ?



Саме Я про цю аналогію пишу років 5.



Я навіть робив аналогію по ОВДП не ваапще, а викладав пару тижнів назад конкретні пропозиції і умови купівлі конкретних облігацій.





Ви думаєте це сприймається сектою ще чучуть і ми помремо? Саме Я про цю аналогію пишу років 5.Я навіть робив аналогію по ОВДП не ваапще, а викладав пару тижнів назад конкретні пропозиції і умови купівлі конкретних облігацій.Ви думаєте це сприймається сектою ще чучуть і ми помремо?



Сравнивать портфель физиков в ОВДП и на депозитах не корректно.

В ОВДП у физиков 8 млрд в гривне и 8 млрд грн ( валютный эквивалент )

В банках у физиков 421 млрд в гривне и 270 млрд в грн ( валютный эквивалент )



Простите, я не совсем понял вашу мысль. Про какую аналогию вы говорите уже 5 лет ? Сравнивать портфель физиков в ОВДП и на депозитах не корректно.В ОВДП у физиков 8 млрд в гривне и 8 млрд грн ( валютный эквивалент )В банках у физиков 421 млрд в гривне и 270 млрд в грн ( валютный эквивалент )Простите, я не совсем понял вашу мысль. Про какую аналогию вы говорите уже 5 лет ?

Ми тут люди сірі. Весь час розглядаємо що робити з каклєтою. І як один із варіантів її пристроїти завжди розглядали депозити. Колись на відсотки з 50 кує можна було трьоху в центрі зняти і та ікру на здачу їсти, потім 2к.. 1к... а зараз ... ну самі в курсі. Наприклад у мене укрсиб намагався взяти плату за збереження доларів на рахунку. Про це і писав...Щодо овдп. Так тут раз на день теоретики пишуть що замість квартири пересічні як підуть, як накуплять ОВДП. Я Розписував реальність, а вона зовсім не така світла і радісна.2 тижні назад розписував, які запропонували мені, як пересічному віп клієнту, придбати облігації, яку доходність можна буде отримати по доларовим і гривневим. Якраз по 3% доларові і пропонували. Чи є вони альтернативою для пересічного? Я піддав цю тезу сумніву.