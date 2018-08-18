Додано: Сер 02 чер, 2021 17:47

Voistov написав: Читаю читаю этот форум, что то писал, обсуждал.

Даже был раскритикован некоторыми участниками за сугубо потребительское отношение к жилью.

Читая простыни форума дальше, вспомнился анекдот

Вспомнился анекдот, не нашёл анекдот, написал по памяти:

Бизнесмен купил у фермера вагон апельсинов за 5 тыс долларов.

Вышел на биржу и продал их другому за 7 тыс долларов.

Сложилась удачная конъюнктура рынка, и второй бизнесмен третьему продал вагон за 10 тысяч долларов. Третий четвёртому за 15 тысяч.

Четвёртый бизнесмен приходит к ретейлерам и выясняется, что апельсины сгнили.

Он выкатывает судебные претензии третьему бизнесмену на что тот искренне недоумевает: зачем апельсины есть? .... Их нужно продавать!!! Читаю читаю этот форум, что то писал, обсуждал.Даже был раскритикован некоторыми участниками за сугубо потребительское отношение к жилью.Читая простыни форума дальше, вспомнился анекдотВспомнился анекдот, не нашёл анекдот, написал по памяти:Бизнесмен купил у фермера вагон апельсинов за 5 тыс долларов.Вышел на биржу и продал их другому за 7 тыс долларов.Сложилась удачная конъюнктура рынка, и второй бизнесмен третьему продал вагон за 10 тысяч долларов. Третий четвёртому за 15 тысяч.Четвёртый бизнесмен приходит к ретейлерам и выясняется, что апельсины сгнили.Он выкатывает судебные претензии третьему бизнесмену на что тот искренне недоумевает: зачем апельсины есть? .... Их нужно продавать!!!

sequence написав: Флай, операционная доходность контракта не позволяет страховать ценовые риски, да и не будем мы этим страдать из-за одного несчастного клиента на 50 тыс евро/мес с микроприбылью. Схавали молча и выплюнули. Выводы сделали )

Бизнес Долярчика притом лучше сравнивайте со своим )))) Флай, операционная доходность контракта не позволяет страховать ценовые риски, да и не будем мы этим страдать из-за одного несчастного клиента на 50 тыс евро/мес с микроприбылью. Схавали молча и выплюнули. Выводы сделали )Бизнес Долярчика притом лучше сравнивайте со своим ))))

Ценовые ралли всегда заканчиваются игрой в музыкальные стулья, и ряд участников, особенно, "поздних", остается с неликвидом на руках вместо денег. В случае КРЖН еще полбеды остаться с подешевевшей вторичкой, а вот с дефолтной ценной бумагой (как, например, инвесторы Аркады)... может быть очень больно. Особенно, перекупщику, которому показалось, что он поймал бога за бороду...Если мизерный объем, то и комментировать нечего. А если суммы материальные, и на поставщика не удается давить своим масштабом - либо искать хеджевый инструмент (уже предлагалось), либо партнера для совместных закупок. Мы, например, используем корпоративный рычаг, но есть и другие варианты - наш локальный конкурент кооперируется с нашим глобальным конкурентом, не работающим в Украине.А вообще мы пару лет назад посадили в закупки двух аналитиков, которые занимаются оценкой привлекательности контрактов не для нас, а для наших поставщиков. Таким образом мы балансируем уровень их рентабельности, не позволяя зарабатывать на нас лишнего. Партнеры должны быть заинтересованы в росте нашей органики, а не своих отпускных цен. Это долгосрочный win-win, но чтобы зарядить вторую сторону стратегическим мышлением, пришлось вооружиться глубоким пониманием экономики их бизнеса