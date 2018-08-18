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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7552755375547555>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:41

  Investor_K написав:Вы постоянно пользуетесь ирпенскими маршрутками?

с таким знанием дела говорит, наверное что то знает...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:42

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Вы постоянно пользуетесь ирпенскими маршрутками?

видимо да, с таким знанием дела говорит, наверное что то знает...

Аж причмокивает, когда говорит про маршрутку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:43

  Investor_K написав:Вы постоянно пользуетесь ирпенскими маршрутками?


Никогда. Никакими. И не буду. :!:
Вообще вся наша система маршруток это африканизация страны. Маршрутки надо срочно убирать и чем-то заменять. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Маршрутки надо срочно убирать и чем-то заменять.
тук туками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:47

  Voistov написав:Читаю читаю этот форум, что то писал, обсуждал.
Даже был раскритикован некоторыми участниками за сугубо потребительское отношение к жилью.
Читая простыни форума дальше, вспомнился анекдот :)
Вспомнился анекдот, не нашёл анекдот, написал по памяти:
Бизнесмен купил у фермера вагон апельсинов за 5 тыс долларов.
Вышел на биржу и продал их другому за 7 тыс долларов.
Сложилась удачная конъюнктура рынка, и второй бизнесмен третьему продал вагон за 10 тысяч долларов. Третий четвёртому за 15 тысяч.
Четвёртый бизнесмен приходит к ретейлерам и выясняется, что апельсины сгнили.
Он выкатывает судебные претензии третьему бизнесмену на что тот искренне недоумевает: зачем апельсины есть? .... Их нужно продавать!!!


Ценовые ралли всегда заканчиваются игрой в музыкальные стулья, и ряд участников, особенно, "поздних", остается с неликвидом на руках вместо денег. В случае КРЖН еще полбеды остаться с подешевевшей вторичкой, а вот с дефолтной ценной бумагой (как, например, инвесторы Аркады)... может быть очень больно. Особенно, перекупщику, которому показалось, что он поймал бога за бороду...

  sequence написав: Флай, операционная доходность контракта не позволяет страховать ценовые риски, да и не будем мы этим страдать из-за одного несчастного клиента на 50 тыс евро/мес с микроприбылью. Схавали молча и выплюнули. Выводы сделали )
Бизнес Долярчика притом лучше сравнивайте со своим ))))


Если мизерный объем, то и комментировать нечего. А если суммы материальные, и на поставщика не удается давить своим масштабом - либо искать хеджевый инструмент (уже предлагалось), либо партнера для совместных закупок. Мы, например, используем корпоративный рычаг, но есть и другие варианты - наш локальный конкурент кооперируется с нашим глобальным конкурентом, не работающим в Украине.

А вообще мы пару лет назад посадили в закупки двух аналитиков, которые занимаются оценкой привлекательности контрактов не для нас, а для наших поставщиков. Таким образом мы балансируем уровень их рентабельности, не позволяя зарабатывать на нас лишнего. Партнеры должны быть заинтересованы в росте нашей органики, а не своих отпускных цен. Это долгосрочный win-win, но чтобы зарядить вторую сторону стратегическим мышлением, пришлось вооружиться глубоким пониманием экономики их бизнеса
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:58

  jeromsa2008 написав:Последний раз рынок так сильно боялся инфляции 22 года назад

Рост на рынке акций остановился из-за инфляционных опасений, а корреляция VIX и доходности 10-летних трежерис стала максимальной с 1999 года. Инвесторы любят такие истории.

Ты посмотри на него: его банят, а он снова и снова возвращается чтобы мешать тут надувать цены на киевскую недвигу.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Увидев тут зданьице на оболони, вспомнил я, как конг рассказывал про ремонт героев сталинграда в этом году.
Конга не видали? Спросить хочу у него, лето :( за окном, когда уже можно будет перестать выписывать кренделя объезжая ямы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:53

Не зевай - Троещину скупай!))

UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:53

  UA написав:

Рыбальский - ждем метро!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 02:07

  sequence написав:
  flyman написав:..
так цього разу, субпраймів не було, то раз,
..

ОК, Гугл, но ипотека в США идет с плавающей ставкой. Давай, как Волкер, херанем ставку до 16% и глянем на реакцию благодарных ипотечников, которые за время нулевых ставок понабирали дорогущей недвиги?
Придется компенсировать неудачникам разницу по платежам или продлить ипотеку на 100 лет, как в Швейцарии (или где там, не помню?). Ну или нахер с пляжа, пардон, дома.
А там еще прийдет Зрадио и попросит увеличить залог, тогда вообще придется тикать в Венесуэлу.

Я дико извиняюсь если ошибаюсь, но ставка по мортгиджу в США при желании заемщика может быть снижена путем перефинансирования по текущей, сниженной, ставке. Если-же ставка ковырнадцать лет назад была низкой и ротом выросла, то никто не имеет права ее поднять. Если ВДРУГ только сам заемщик этого не захочет. 2 занкомые семьи в этом году перефинансировались, одни получили 2,7% годовых вместо, кажется, 4,2. Вторые не в курсе.
rjkz
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