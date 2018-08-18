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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 чер, 2021 17:41
Investor_K написав:
Вы постоянно пользуетесь ирпенскими маршрутками?
с таким знанием дела говорит, наверное что то знает...
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vitaliian
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:42
vitaliian написав: Investor_K написав:
Вы постоянно пользуетесь ирпенскими маршрутками?
видимо да, с таким знанием дела говорит, наверное что то знает...
Аж причмокивает, когда говорит про маршрутку
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Investor_K
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:43
Investor_K написав:
Вы постоянно пользуетесь ирпенскими маршрутками?
Никогда. Никакими. И не буду.
Вообще вся наша система маршруток это африканизация страны. Маршрутки надо срочно убирать и чем-то заменять.
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Libo
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:44
Libo написав:
Маршрутки надо срочно убирать и чем-то заменять.
тук туками.
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vitaliian
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Додано: Сер 02 чер, 2021 17:47
Voistov написав:
Читаю читаю этот форум, что то писал, обсуждал.
Даже был раскритикован некоторыми участниками за сугубо потребительское отношение к жилью.
Читая простыни форума дальше, вспомнился анекдот
Вспомнился анекдот, не нашёл анекдот, написал по памяти:
Бизнесмен купил у фермера вагон апельсинов за 5 тыс долларов.
Вышел на биржу и продал их другому за 7 тыс долларов.
Сложилась удачная конъюнктура рынка, и второй бизнесмен третьему продал вагон за 10 тысяч долларов. Третий четвёртому за 15 тысяч.
Четвёртый бизнесмен приходит к ретейлерам и выясняется, что апельсины сгнили.
Он выкатывает судебные претензии третьему бизнесмену на что тот искренне недоумевает: зачем апельсины есть? .... Их нужно продавать!!!
Ценовые ралли всегда заканчиваются игрой в музыкальные стулья, и ряд участников, особенно, "поздних", остается с неликвидом на руках вместо денег. В случае КРЖН еще полбеды остаться с подешевевшей вторичкой, а вот с дефолтной ценной бумагой (как, например, инвесторы Аркады)... может быть очень больно. Особенно, перекупщику, которому показалось, что он поймал бога за бороду...
sequence написав:
Флай, операционная доходность контракта не позволяет страховать ценовые риски, да и не будем мы этим страдать из-за одного несчастного клиента на 50 тыс евро/мес с микроприбылью. Схавали молча и выплюнули. Выводы сделали )
Бизнес Долярчика притом лучше сравнивайте со своим ))))
Если мизерный объем, то и комментировать нечего. А если суммы материальные, и на поставщика не удается давить своим масштабом - либо искать хеджевый инструмент (уже предлагалось), либо партнера для совместных закупок. Мы, например, используем корпоративный рычаг, но есть и другие варианты - наш локальный конкурент кооперируется с нашим глобальным конкурентом, не работающим в Украине.
А вообще мы пару лет назад посадили в закупки двух аналитиков, которые занимаются оценкой привлекательности контрактов не для нас, а для наших поставщиков. Таким образом мы балансируем уровень их рентабельности, не позволяя зарабатывать на нас лишнего. Партнеры должны быть заинтересованы в росте нашей органики, а не своих отпускных цен. Это долгосрочный win-win, но чтобы зарядить вторую сторону стратегическим мышлением, пришлось вооружиться глубоким пониманием экономики их бизнеса
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Додано: Сер 02 чер, 2021 18:58
jeromsa2008 написав:
Последний раз рынок так сильно боялся инфляции 22 года назад
Рост на рынке акций остановился из-за инфляционных опасений, а корреляция VIX и доходности 10-летних трежерис стала максимальной с 1999 года. Инвесторы любят такие истории.
Ты посмотри на него: его банят, а он снова и снова возвращается чтобы мешать тут надувать цены на киевскую недвигу.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 19:08
Увидев тут зданьице на оболони, вспомнил я, как конг рассказывал про ремонт героев сталинграда в этом году.
Конга не видали? Спросить хочу у него, лето
за окном, когда уже можно будет перестать выписывать кренделя объезжая ямы
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Додано: Сер 02 чер, 2021 21:53
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Додано: Сер 02 чер, 2021 23:53
UA написав:
Рыбальский - ждем метро!
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Додано: Чет 03 чер, 2021 02:07
sequence написав: flyman написав:
..
так цього разу, субпраймів не було, то раз,
..
ОК, Гугл, но ипотека в США идет с плавающей ставкой. Давай, как Волкер, херанем ставку до 16% и глянем на реакцию благодарных ипотечников, которые за время нулевых ставок понабирали дорогущей недвиги?
Придется компенсировать неудачникам разницу по платежам или продлить ипотеку на 100 лет, как в Швейцарии (или где там, не помню?). Ну или нахер с пляжа, пардон, дома.
А там еще прийдет Зрадио и попросит увеличить залог, тогда вообще придется тикать в Венесуэлу.
Я дико извиняюсь если ошибаюсь, но ставка по мортгиджу в США при желании заемщика может быть снижена путем перефинансирования по текущей, сниженной, ставке. Если-же ставка ковырнадцать лет назад была низкой и ротом выросла, то никто не имеет права ее поднять. Если ВДРУГ только сам заемщик этого не захочет. 2 занкомые семьи в этом году перефинансировались, одни получили 2,7% годовых вместо, кажется, 4,2. Вторые не в курсе.
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