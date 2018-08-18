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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7552755375547555

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 05:24

  airmax78 написав:Рыбальский - ждем метро!

Років через 10-15 - можливо, діждетесь.

Невже такі поважні амбітні пани їздять метро??? Поруч з простим офісним планктоном, київськими електриками і трактористами?

Поважне панство, наші мажори,усіляки успішні ківи та успіхи - повинні літати на власних гвинтокрилах!
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 05:35

  rjkz написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
так цього разу, субпраймів не було, то раз,
..

ОК, Гугл, но ипотека в США идет с плавающей ставкой. Давай, как Волкер, херанем ставку до 16% и глянем на реакцию благодарных ипотечников, которые за время нулевых ставок понабирали дорогущей недвиги?
Придется компенсировать неудачникам разницу по платежам или продлить ипотеку на 100 лет, как в Швейцарии (или где там, не помню?). Ну или нахер с пляжа, пардон, дома.
А там еще прийдет Зрадио и попросит увеличить залог, тогда вообще придется тикать в Венесуэлу.

Я дико извиняюсь если ошибаюсь, но ставка по мортгиджу в США при желании заемщика может быть снижена путем перефинансирования по текущей, сниженной, ставке. Если-же ставка ковырнадцать лет назад была низкой и ротом выросла, то никто не имеет права ее поднять. Если ВДРУГ только сам заемщик этого не захочет. 2 занкомые семьи в этом году перефинансировались, одни получили 2,7% годовых вместо, кажется, 4,2. Вторые не в курсе.

?
ЗРадіо сказав що піднімуть - значить піднімуть!


На сусідній прикольно. Пишуть що доларів багато від експорту. ЗРадіо миттєво відреагував, як завжди - Ви не туди дивитеся, все погано і буде гірше:-)

Всім доброго ранку. Все буде Ок.
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  #<1 ... 7552755375547555
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