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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
УжОс, че "шаромымги-сиськососатели" вещают:
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:13
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:22
Наразі особливо і не полєтаєщ
А взагалі чьо перейматись, зустрінемось з тобою в свій час повність рівні і холодні...
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:32
я немного вник в тему и таки да, после кризиса сабпрайма ипотеку стали выдавать большей частью по фиксированной ставке, но осталось процентов так 15 заемщиков, что пользуются плавающей по разным причинам (например, иностранцы).
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:51
Додано: Чет 03 чер, 2021 08:52
тут все несколько сложнее. Непонятно кто на кого может давить масштабами, и наш поставщик и наш клиент сиречь не "неэмпирические" хулиардные компании - а мировые лидеры, каждый в своем секторах, названия их на слуху. Я взялся за этот микропроект исключительно из-за масштаба клиента - самая большой компания в мире в секторе, чо там. Нужен был опыт.. Только подготовка заняла несколько месяцев - сертификации всякие, пакеты доков. Мелкая неприятность из-за непредвиденно сильного роста сырья не напугала. По итогу из 3х вышеуказанных вариантов остановились на комбинированном - склад сырья увеличим до срока оборота, издержки на содержание обозначили в новых, лучших ценах. Сидят теперь, думают, нэгодуют, хеджируют нас на три буквы )
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дамы и господа, что скажете про ЖК Милос от КГС, вроде цены приятные от 18 тыс за метр, однушки по 21 тыс за метр. Окончание строительства 2024 год. Но это панелька. Как инвестиция и сдача в аренду самое то)) Ну и метро на Трою заведут)
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дорогожичи и Киев с огромной высоты
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Додано: Чет 03 чер, 2021 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
32-річний киянин, який заробив за свою кар'єру понад 7 млн доларів тенісних призових, передрікає нову світову фінансову кризу.
«Моя думка, ми на порозі нової світової фінансової кризи! — написав у себе "на странице" Олександр Долгополов. — Коли? Думаю, максимум протягом 3−5 років, може, впродовж року-двох». ЧОМУ?
«Перше. США і Європа друкують величезну кількість грошей через пандемію. Днями Байден запропонував ще один пакет стимулів на шість трильйонів доларів»
«Друге. Індикатор Баффета на надзвичайних висотах. Цей індикатор дуже простий і відмінно передбачав минулі кризи — доткомів у нульових і іпотечний в 2007/08 роках»
«Третє. Ставки ФРС — на рекордно низьких 0−0,25%, що рано чи пізно, разом з такими вливаннями долара, підвищить інфляцію».
«Виходячи з вищесказаного і багатьох інших факторів, змушений визнати, що нинішня ситуація несприятлива для інвестицій і нових тривалих проэктів».
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ТРИ ПОРАДИ ДОЛГОПОЛОВА
«Разом з тим, вважаю, під час кризи будуть величезні можливості інвестувати з великою знижкою як в акції, так і в нерухомість, крипту і багато іншого, тож я планую накопичувати капітал і чекати розвитку подій і хороших шансів»
«Якби я вже вліз у щось і не було варіантів вийти, я б постарався мінімізувати використання кредитів, урізати надії на дохід, відсотків на 30, а то й на 50, і бути готовим, що купівельна спроможність може сильно знизитися»
«І, звичайно, потрібно витрачати трохи часу на вивчення ринків. Ваш бізнес залежить від світової економіки і бажано бодай на базовому рівні в це вникати», — підсумував у минулому зоряний тенісист, а нині бізнесмен і фінансовий аналітик Олександр Долгополов.
Додано: Чет 03 чер, 2021 09:41
Ты бы меньше поминал зРадио всуе и больше интересовался происходящим. Динамика ставки по мортгейджу - не тайна за семью печатями, и доступна каждому.
Кстати, чтобы 2 раза не вставать - вот наглядно, как американские строители и покупатели живут в разных мирах. Снижение ставки в 2020-м плюс раздача слонов простимулировали временный всплеск потребительской активности, но будеттолькодорожайщики по-прежнему излучают надежды и оптимизм, несмотря на рекордное падение интереса покупателей
Спасибо за краткий пересказ того, что каждый может прочитать сам и сделать собственные выводы. Не удивлен, что тебе понравилось валютное фэнтези без источников данных от моего оппонента - ты здесь делаешь то же самое, только в части рынка жилья
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