Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
пс. осторожно для впечатлительных: в заметке доктор юридических наук говорит и мыслит образом студентки 3 курса фастовского педагогического училища. Замечательный талант перевоплощения. Может это он играет артистом в отделах продаж?
Максим, зачем они каждый день нам это вещают? Покупают и прямую рекламу, и рекламные интеграции, и просто заказные статьи? Ты видел, чтобы так себя вел бизнес, который не поспевает за клиентами?
А насчет шаромыг-сиськососателей - как ни странно, за них придется вступиться. Центральный банк мордора признал льготную ипотеку 6,5% злом, не решающим социальную проблему из-за инфляции жилья. Причина - кредитование вторички. Я, кстати, еще пару месяцев назад, когда Кабмин запускал программу кредитования под 7%, от одного опытного банкира слышал идею, что кредитовать необходимо исключительно первичку (т.е. увеличение предложения). Только таким образом можно решить проблему доступности жилья. И шаромыжничество застройщиков здесь не причем
пс. осторожно для впечатлительных: в заметке доктор юридических наук говорит и мыслит образом студентки 3 курса фастовского педагогического училища. Замечательный талант перевоплощения. Может это он играет артистом в отделах продаж?
Походу глава КГС Кушнир поехал кукухой. Такого бреда даже дед Охрименко себе не позволял.