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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7552755375547555

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:45

Почему будет дорожать
українці зберігають «під матрацами» понад $50 млрд. Тоді як ці гроші могли б працювати і заробляти
https://biz.nv.ua/ukr/experts/investici ... 61151.html


пс. осторожно для впечатлительных: в заметке доктор юридических наук говорит и мыслит образом студентки 3 курса фастовского педагогического училища. Замечательный талант перевоплощения. Может это он играет артистом в отделах продаж?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:56

  airmax78 написав:УжОс, че "шаромымги-сиськососатели" вещают:
https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-bud ... o_kvartalu


Максим, зачем они каждый день нам это вещают? Покупают и прямую рекламу, и рекламные интеграции, и просто заказные статьи? Ты видел, чтобы так себя вел бизнес, который не поспевает за клиентами?

А насчет шаромыг-сиськососателей - как ни странно, за них придется вступиться. Центральный банк мордора признал льготную ипотеку 6,5% злом, не решающим социальную проблему из-за инфляции жилья. Причина - кредитование вторички. Я, кстати, еще пару месяцев назад, когда Кабмин запускал программу кредитования под 7%, от одного опытного банкира слышал идею, что кредитовать необходимо исключительно первичку (т.е. увеличение предложения). Только таким образом можно решить проблему доступности жилья. И шаромыжничество застройщиков здесь не причем
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов - ЕП
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:12

  airmax78 написав:
  UA написав:

Рыбальский - ждем метро!

макс, ты проинвестировал в рыбальский?
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в цп сдают квартиру за 850 баксов https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-cen ... erIndex=14

и люди сделаю в жк славутич по 850 баксов 1к
====
переворот сознания.
или ПОХ наше все?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:32

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:

Рыбальский - ждем метро!

макс, ты проинвестировал в рыбальский?

Жду метра и каналов. Или хотя бы чего-то одного, что первое появится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:37

  Grand Touring написав:Почему будет дорожать
українці зберігають «під матрацами» понад $50 млрд. Тоді як ці гроші могли б працювати і заробляти
https://biz.nv.ua/ukr/experts/investici ... 61151.html


пс. осторожно для впечатлительных: в заметке доктор юридических наук говорит и мыслит образом студентки 3 курса фастовского педагогического училища. Замечательный талант перевоплощения. Может это он играет артистом в отделах продаж?

Походу глава КГС Кушнир поехал кукухой. Такого бреда даже дед Охрименко себе не позволял.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:17

  Олежан написав:в цп сдают квартиру за 850 баксов https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-cen ... erIndex=14

и люди сделаю в жк славутич по 850 баксов 1к
====
переворот сознания.
или ПОХ наше все?

Первый звонок. Скоро будете у Зрадио в ногах ползать, простить: "отец, прости, посоветуй что делать?! Все валится к епеням! Как спастись?!"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:19

  Олежан написав:в цп сдают квартиру за 850 баксов https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-cen ... erIndex=14

и люди сделаю в жк славутич по 850 баксов 1к
====
переворот сознания.
или ПОХ наше все?

К сожалению есть такое. Наверное людям нравится если голосуют деньгами, но феномен ПОХа не понятен многим. Кстати пох это тот район, который либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Индекс домика уже месяц не растет...передышка или предвестник обвала?
Sidus
 
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