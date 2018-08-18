Додано: Чет 03 чер, 2021 15:02

тут знову у "інвесторів" щось не складаєтьсяНаші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови в Пущі-Водиці вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію"Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови в Пущі-Водиці вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатаціюДП "Пуща-Водиця" вимагає визнати недійсними договори з будівництва низки житлових комплексів. Частина будинків вже побудована, але їх не вводять в експлуатацію.Про це Цензор.НЕТ розповіли інвестори ЖК "Варшавський Плюс", які опинилися заручниками ситуації.Останніми тижнями навколо київського девелопера Stolitsa Group ширяться різні чутки щодо їхнього конфлікту з державою. Нагадаємо, Фонд держмайна, під чиїм управлінням перебуває ДП "Пуща Водиця", звинувачує девелопера у підписанні ще в 2011 році невигідних інвестиційних договорів із держпідприємством щодо забудови їхніх земель на Виноградарі. Своєю чергою підприємство, будучи також замовником будівництва ЖК "Варшавський", ЖК "Варшавський Плюс", ЖК "Варшавський-2" — звертається до суду із вимогою визнати всі попередні інвестиційні договори недійсними.Першими наслідки конфлікту відчули на собі пересічні громадяни — інвестори ЖК "Варшавський Плюс", адже дати введення в експлуатацію першої черги нового ЖК на Виноградарі саме збігаються із початком "розбору польотів" із боку держави.За словами інвесторів, перші три будинки ЖК "Варшавський Плюс" були готові до введення в експлуатацію в 4 кварталі 2020 року, так як це і було заплановано та задокументовано у договорах з інвесторами. За коментарями вони звернулися до девелопера проєкту Stolitsa Group та отримали зовсім неочікувану для себе відповідь: "У нас все готово, але замовник будівництва ДП "Пуща Водиця" відмовляється підписувати необхідні документи для подальшої подачі їх у ДАБІ, тобто ухиляється від своїх зобов’язань замовника будівництва та фактично блокує введення будинків в експлуатацію".