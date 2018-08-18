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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75587559756075617562>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут знову у "інвесторів" щось не складається
https://censor.net/ua/news/3269270/nash ... _prypynyty
Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови в Пущі-Водиці вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію
"Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови в Пущі-Водиці вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатаціюДП "Пуща-Водиця" вимагає визнати недійсними договори з будівництва низки житлових комплексів. Частина будинків вже побудована, але їх не вводять в експлуатацію.
Про це Цензор.НЕТ розповіли інвестори ЖК "Варшавський Плюс", які опинилися заручниками ситуації.
Останніми тижнями навколо київського девелопера Stolitsa Group ширяться різні чутки щодо їхнього конфлікту з державою. Нагадаємо, Фонд держмайна, під чиїм управлінням перебуває ДП "Пуща Водиця", звинувачує девелопера у підписанні ще в 2011 році невигідних інвестиційних договорів із держпідприємством щодо забудови їхніх земель на Виноградарі. Своєю чергою підприємство, будучи також замовником будівництва ЖК "Варшавський", ЖК "Варшавський Плюс", ЖК "Варшавський-2" — звертається до суду із вимогою визнати всі попередні інвестиційні договори недійсними.

Першими наслідки конфлікту відчули на собі пересічні громадяни — інвестори ЖК "Варшавський Плюс", адже дати введення в експлуатацію першої черги нового ЖК на Виноградарі саме збігаються із початком "розбору польотів" із боку держави.

За словами інвесторів, перші три будинки ЖК "Варшавський Плюс" були готові до введення в експлуатацію в 4 кварталі 2020 року, так як це і було заплановано та задокументовано у договорах з інвесторами. За коментарями вони звернулися до девелопера проєкту Stolitsa Group та отримали зовсім неочікувану для себе відповідь: "У нас все готово, але замовник будівництва ДП "Пуща Водиця" відмовляється підписувати необхідні документи для подальшої подачі їх у ДАБІ, тобто ухиляється від своїх зобов’язань замовника будівництва та фактично блокує введення будинків в експлуатацію".
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:05

  Serg-ik написав:
  GADFLY написав:
  slonslon написав:
Вы неплохо повеселили бухгалтеров и тех кто в теме что такое финзвит и где там НДС :)

ага)))

в опе нога
Читайте на пару с со слоном матчасть)))

я же не об этом писал..(не о технике отражения). Я писал о финрезе от этого нововведения.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Я уверен, что будут подвижки в сторону роста. Насколько -это другой вопрос. Зная, как у нас администрируют НДС (поди докажи НК и т.д), это нововведение отберет часть оборотки у застройщиков, часть заморозит и добавит головняка. Плюс, как и всякая стройка....- это темный лес по отчетности. Там и так много идет без входящего НК. А платить НДС надо будет со всех продаж.

В \этом Вы правы.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:14

  Serg-ik написав:
  GADFLY написав:Я уверен, что будут подвижки в сторону роста. Насколько -это другой вопрос. Зная, как у нас администрируют НДС (поди докажи НК и т.д), это нововведение отберет часть оборотки у застройщиков, часть заморозит и добавит головняка. Плюс, как и всякая стройка....- это темный лес по отчетности. Там и так много идет без входящего НК. А платить НДС надо будет со всех продаж.

В \этом Вы правы.

Так шо, срочно бежать покупать вторичку? Потому как в стройки вкладывать сенса нет- они потмо все равно цену переиграют на основании форсс мажора))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:15

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да пох. Когда вижу +10-16% ЗА КВАРТАЛ по странам в которых ценники и так на голову не налазили, то мне уже безразлично в какой оно там валюте.


Что, Максим, жадность на мозги давит? :mrgreen: Я тебе больше скажу - это не только в локальных валютах, дык еще и к прошлому году, а не кварталу

Не посмотрел. Давит. Это ж получается аккурат от "мартовских хаев 2020".
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Так шо, срочно бежать покупать вторичку? Потому как в стройки вкладывать сенса нет- они потмо все равно цену переиграют на основании форсс мажора))

ну переиграют цену и что с того? Экономика ж растёт, доходы растут, штаты наливают баксов кому угодно. В статье , что запостил Эйр, https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/674574/
сказано, что эконом исчезает, строится комфорт. Потому что все разбогатели. Купите потоми подороже и с более модными МОПами и корзинами под кондеи, а не аморальную вторичку
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:26

  Serg-ik написав:
  GADFLY написав:Так шо, срочно бежать покупать вторичку? Потому как в стройки вкладывать сенса нет- они потмо все равно цену переиграют на основании форсс мажора))

ну переиграют цену и что с того? Экономика ж растёт, доходы растут, штаты наливают баксов кому угодно. В статье , что запостил Эйр, https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/674574/
сказано, что эконом исчезает, строится комфорт. Потому что все разбогатели. Купите потоми подороже и с более модными МОПами и корзинами под кондеи, а не аморальную вторичку

Серж, все, отключаем новости. Это явно какая-то нездоровая куйня началась.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:35

  airmax78 написав:Не посмотрел. Давит. Это ж получается аккурат от "мартовских хаев 2020".


А когда мы на гривну успели перейти? :shock: Ну-ну... Это чтобы радость растишек была вечной? ))

И немного о важном. В табличке средняя оплата 1 часа работы по отраслям. Не знаю, о какой себестоимости ведет речь Кушнир, но труд строителей, видимо, не особо не нее влияет - одна из самых низкооплачиваемых отраслей. Риэлторов и админперсонал коммерческой недвижимости судьба тоже не балует...

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Востаннє редагувалось zРадио в Чет 03 чер, 2021 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:35

  airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.

во сколько обошлась вся техника?
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