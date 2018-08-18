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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7559756075617562>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:42

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.

во сколько обошлась вся техника?

есть смысл ровняться ? там же поди сплошное миле и гагенау
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:48

  plugatyrev написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.

во сколько обошлась вся техника?

есть смысл ровняться ? там же поди сплошное миле и гагенау

Ага. Милле и гагенау у моего прораба. У меня пролетарские горенье, вирпул и беко.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:49

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не посмотрел. Давит. Это ж получается аккурат от "мартовских хаев 2020".


А когда мы на гривну успели перейти? :shock: Ну-ну... Это чтобы радость растишек была вечной? ))

И немного о важном. В табличке средняя оплата 1 часа работы по отраслям. Не знаю, о какой себестоимости ведет речь Кушнир, но труд строителей, видимо, не особо не нее влияет - одна из самых низкооплачиваемых отраслей. Риэлторов и админперсонал коммерческой недвижимости судьба тоже не балует...

Зображення

У актёров в ОП и загонял на форумах очень расценки выросли. А им налом платят.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:50

  airmax78 написав:Ага. Милле и гагенау у моего прораба. У меня пролетарские горенье, вирпул и беко.

не надо прибедняться :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:50

  airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.

Зачем вам две духовки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С супругой вдвоем готовят.укрепляет семью
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:00

  airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.

3 дня назад покупал бойлер, сейчас цена в том же магазине -10%. Кстати вечером заказал - в обед следующего дня уже доставили. Где дефицит (с) - не понимаю.
Мне кажется Ейра где-то надуривают, как с плинтусами скрытого монтажа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:15

  zРадио написав:...
Вы правы, я решаю проблемы другого порядка. И я не расстроился. Наоборот, порадовался. Правда, все равно не понял, зачем by default закладывать рост себестоимости, не имея на то оснований. Повторюсь - прошлое десятилетие сырье падало. Нынешний же всплеск - никакой не новый супер-цикл, а, как выражаются функционеры ФРС, transitory inflation. Так к чему было ваше "всегда закладывают"?..

вот видите, какой вы невнимательный, и так кругом. Пишу же: будем держать на складе остаток (подорожавший) на время ротации товара (3 месяца в данном случае, от момента размещения заказа до оплаты), а не "закладывать в цену". "Закладывать", буду в 5ницу вечером, умеренно )). По поводу "проблем другого порядка" согласен и поддерживаю - мне тоже некогда сочиняя пост на файнанс.уа работать, приходится выбирать )) На деле, этот вопрос стоял и будет стоять под моим личным контролем всегда, так как этот клиент в перспективе может дать товарооборот больший, чем у нас взагали существовал когда-то, для "средней" компании со штатом в несколько тыщ человек это хороший хлеб.. Индивидуальный подход, понимаешь, чай не статистику минтруда США отслеживать в реальном времени.
По поводу "сырье падло". Понимаете какая загогулина, что-то падало, а что-то не очень. А что-то и вовсе выросло. Не буду вдаваться в подробности, сырья в мире много разного, теплого и мягкого
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ага. Милле и гагенау у моего прораба. У меня пролетарские горенье, вирпул и беко.

Слился, свистунишка.
Или подавайте -ка общественности график цены с Хотлайна на Вашу модель
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:25

  airmax78 написав:...
Серж, все, отключаем новости. Это явно какая-то нездоровая куйня началась.

тока что просмотрел в записи какую-то конференцию строителей, оказывается многие смотрят Кухара. Настоятельно просят покупать по любой цене, потому что завтра будет точно дороже. Вангуют еще и на 22 год, собаки. Это и правда напоминает "из каждого утюга". ИМХО, перебор. Нервы сдают, рука тянется к кредитке.
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