Додано: Чет 03 чер, 2021 16:15

zРадио написав: ...

Вы правы, я решаю проблемы другого порядка. И я не расстроился. Наоборот, порадовался. Правда, все равно не понял, зачем by default закладывать рост себестоимости, не имея на то оснований. Повторюсь - прошлое десятилетие сырье падало. Нынешний же всплеск - никакой не новый супер-цикл, а, как выражаются функционеры ФРС, transitory inflation. Так к чему было ваше "всегда закладывают"?.. ...Вы правы, я решаю проблемы другого порядка. И я не расстроился. Наоборот, порадовался. Правда, все равно не понял, зачем by default закладывать рост себестоимости, не имея на то оснований. Повторюсь - прошлое десятилетие сырье падало. Нынешний же всплеск - никакой не новый супер-цикл, а, как выражаются функционеры ФРС, transitory inflation. Так к чему было ваше "всегда закладывают"?..

вот видите, какой вы невнимательный, и так кругом. Пишу же: будем держать на складе остаток (подорожавший) на время ротации товара (3 месяца в данном случае, от момента размещения заказа до оплаты), а не "закладывать в цену". "Закладывать", буду в 5ницу вечером, умеренно )). По поводу "проблем другого порядка" согласен и поддерживаю - мне тоже некогда сочиняя пост на файнанс.уа работать, приходится выбирать )) На деле, этот вопрос стоял и будет стоять под моим личным контролем всегда, так как этот клиент в перспективе может дать товарооборот больший, чем у нас взагали существовал когда-то, для "средней" компании со штатом в несколько тыщ человек это хороший хлеб.. Индивидуальный подход, понимаешь, чай не статистику минтруда США отслеживать в реальном времени.По поводу "сырье падло". Понимаете какая загогулина, что-то падало, а что-то не очень. А что-то и вовсе выросло. Не буду вдаваться в подробности, сырья в мире много разного, теплого и мягкого