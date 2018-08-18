Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Не посмотрел. Давит. Это ж получается аккурат от "мартовских хаев 2020".
А когда мы на гривну успели перейти? Ну-ну... Это чтобы радость растишек была вечной? ))
И немного о важном. В табличке средняя оплата 1 часа работы по отраслям. Не знаю, о какой себестоимости ведет речь Кушнир, но труд строителей, видимо, не особо не нее влияет - одна из самых низкооплачиваемых отраслей. Риэлторов и админперсонал коммерческой недвижимости судьба тоже не балует...
У актёров в ОП и загонял на форумах очень расценки выросли. А им налом платят.
airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.
3 дня назад покупал бойлер, сейчас цена в том же магазине -10%. Кстати вечером заказал - в обед следующего дня уже доставили. Где дефицит (с) - не понимаю. Мне кажется Ейра где-то надуривают, как с плинтусами скрытого монтажа.
zРадио написав:... Вы правы, я решаю проблемы другого порядка. И я не расстроился. Наоборот, порадовался. Правда, все равно не понял, зачем by default закладывать рост себестоимости, не имея на то оснований. Повторюсь - прошлое десятилетие сырье падало. Нынешний же всплеск - никакой не новый супер-цикл, а, как выражаются функционеры ФРС, transitory inflation. Так к чему было ваше "всегда закладывают"?..
вот видите, какой вы невнимательный, и так кругом. Пишу же: будем держать на складе остаток (подорожавший) на время ротации товара (3 месяца в данном случае, от момента размещения заказа до оплаты), а не "закладывать в цену". "Закладывать", буду в 5ницу вечером, умеренно )). По поводу "проблем другого порядка" согласен и поддерживаю - мне тоже некогда сочиняя пост на файнанс.уа работать, приходится выбирать )) На деле, этот вопрос стоял и будет стоять под моим личным контролем всегда, так как этот клиент в перспективе может дать товарооборот больший, чем у нас взагали существовал когда-то, для "средней" компании со штатом в несколько тыщ человек это хороший хлеб.. Индивидуальный подход, понимаешь, чай не статистику минтруда США отслеживать в реальном времени. По поводу "сырье падло". Понимаете какая загогулина, что-то падало, а что-то не очень. А что-то и вовсе выросло. Не буду вдаваться в подробности, сырья в мире много разного, теплого и мягкого
airmax78 написав:... Серж, все, отключаем новости. Это явно какая-то нездоровая куйня началась.
тока что просмотрел в записи какую-то конференцию строителей, оказывается многие смотрят Кухара. Настоятельно просят покупать по любой цене, потому что завтра будет точно дороже. Вангуют еще и на 22 год, собаки. Это и правда напоминает "из каждого утюга". ИМХО, перебор. Нервы сдают, рука тянется к кредитке.