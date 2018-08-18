Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Прохожий дал ссылочку на видео Дорогожичей? Спасибо У того же автора Юнит сити. С чудными титрами про долгострой, маркетинговые просчёты и так себе строительство https://www.youtube.com/watch?v=oq4M256zNzU
это я дал и про юнит выкладывал еще когда оно вышло и обсуждали даже
airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.
Зачем вам две духовки?
Новая мода: одна совмещена с микроволновкой, вторая с пароваркой.
Зачем покупать духовку совмещенную с микроволновой? Почему не купить встроенную микроволновку в три раза дешевле. У вас же есть духовка с пароваркой... Хотя я уже ничему не удивляюсь, утилизация денег очень приятна, как наркотик
кто-то явно увлечен какахами, даже на туалетную бумагу не хватает и вместо ванны сделали дополнительную точку
Может это квартира с тремя комнатами с разными семьями под сдачу, типа после военной коммуналки? Но как втроём в одном сортире с утреца синхронно срать и ссать арэндарям даже без комплексов - ума не приложу.
Це монтаж чи як? Ну пісуар ще бачив як доповнення до унітазу. Але ще й дирка в підлозі
antey1969 написав:Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках.
Ввод НДС на продажу жилья в новостройках станет причиной роста цен на жилье из-за дополнительных издержек девелоперского бизнеса, которые фактически переложат оплату НДС на конечных покупателей. Кстати подорожание коснется и вторички тоже, даже при том, что ввод подобного НДС правительством Украины, приведет к снижению положительной динамики по спросу на рынке недвижимости в целом. Привет тем, у кого котлеты под матрасом лежат на покупку "прелести".
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав: Ввод НДС на продажу жилья в новостройках станет причиной роста цен на жилье из-за дополнительных издержек девелоперского бизнеса, которые фактически переложат оплату НДС на конечных покупателей.
будет договор не купли-продажи, а распределения паевого участия в строительстве. Люди сами построили для себя.
roberto dark написав: Ввод НДС на продажу жилья в новостройках станет причиной роста цен на жилье из-за дополнительных издержек девелоперского бизнеса, которые фактически переложат оплату НДС на конечных покупателей.
будет договор не купли-продажи, а распределения паевого участия в строительстве. Люди сами построили для себя.
Голь на выдумки хитра как говорится. Не сомневаюсь, что схемы будут.