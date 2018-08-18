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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7562756375647565>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Прохожий дал ссылочку на видео Дорогожичей?
Спасибо
У того же автора Юнит сити. С чудными титрами про долгострой, маркетинговые просчёты и так себе строительство
https://www.youtube.com/watch?v=oq4M256zNzU
это я дал
и про юнит выкладывал еще когда оно вышло
и обсуждали даже


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:20

Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72106
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:04

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  airmax78 написав:Успел купить почти всю бытовую технику кроме двух духовок. Уже месяц жду. За это время все магазины прайс на +10% перерисовали. При том что гриша укрепляется.

Зачем вам две духовки?

Новая мода: одна совмещена с микроволновкой, вторая с пароваркой.

Зачем покупать духовку совмещенную с микроволновой? Почему не купить встроенную микроволновку в три раза дешевле. У вас же есть духовка с пароваркой...
Хотя я уже ничему не удивляюсь, утилизация денег очень приятна, как наркотик :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:18

  барабашов написав:
  Grand Touring написав:
  Serg-ik написав:прикольный туалет, фото 7
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =379225819

а щели под дверью-то ерунда
кто-то явно увлечен какахами, даже на туалетную бумагу не хватает и вместо ванны сделали дополнительную точку

Может это квартира с тремя комнатами с разными семьями под сдачу, типа после военной коммуналки?
Но как втроём в одном сортире с утреца синхронно срать и ссать арэндарям даже без комплексов - ума не приложу.

Зображення

Це монтаж чи як? Ну пісуар ще бачив як доповнення до унітазу. Але ще й дирка в підлозі :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках.


Ввод НДС на продажу жилья в новостройках станет причиной роста цен на жилье из-за дополнительных издержек девелоперского бизнеса, которые фактически переложат оплату НДС на конечных покупателей. Кстати подорожание коснется и вторички тоже, даже при том, что ввод подобного НДС правительством Украины, приведет к снижению положительной динамики по спросу на рынке недвижимости в целом. Привет тем, у кого котлеты под матрасом лежат на покупку "прелести". :D
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:32

таке от накопав випадково:
Рай та пекло в Ірпені. Чи варто купувати там житло: огляд нової забудови міста
випереджаючи коментарі про Соф.Борщагу, наперед скажу - таке саме красиве гетто, тому думка про релокейт фактично щодня по дорозі на роботу в центр і назад. Сумно, бл*
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:37

Модерация присутствует на форуме???

  stas_rst написав:таке от накопав випадково:
Рай та пекло в Ірпені. Чи варто купувати там житло: огляд нової забудови міста
випереджаючи коментарі про Соф.Борщагу, наперед скажу - таке саме красиве гетто, тому думка про релокейт фактично щодня по дорозі на роботу в центр і назад. Сумно, бл*

Ирпень, Софборщага и прочие ипеня в другом "отделе", просьба НЕгадить тут...
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:04

  roberto dark написав: Ввод НДС на продажу жилья в новостройках станет причиной роста цен на жилье из-за дополнительных издержек девелоперского бизнеса, которые фактически переложат оплату НДС на конечных покупателей.
будет договор не купли-продажи, а распределения паевого участия в строительстве. Люди сами построили для себя.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:10

  Grand Touring написав:
  roberto dark написав: Ввод НДС на продажу жилья в новостройках станет причиной роста цен на жилье из-за дополнительных издержек девелоперского бизнеса, которые фактически переложат оплату НДС на конечных покупателей.
будет договор не купли-продажи, а распределения паевого участия в строительстве. Люди сами построили для себя.

Голь на выдумки хитра как говорится. Не сомневаюсь, что схемы будут. :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:13

  roberto dark написав:Голь на выдумки хитра как говорится. Не сомневаюсь, что схемы будут. :D
20% - это огромные деньги. Если правительство пошло на такой шаг - с бюджетом полная беда-печаль.
Grand Touring
 
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