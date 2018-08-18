Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я даже заскриншотил, будет что показать людям. Даже не знаю что думать. Реальна ли такая квартира, чтоб цена была 140куе, а фасады на кухне родом из СССР, двери картонные по 850грн(хотя по тексту - дерево), плитка в санузле - из отходов при отделке операционной в больнице райцентра. Ну и конечно же верх творчества - великолепное трио в санузле. Причем написано в тексте, что сантехника австрийская, но на бачке наклейка KOLO (украинский унитаз за 1300грн). Чаша Генуя украдена тоже видимо еще лет 35 назад во время строительства общественного туалета кинотеатра Комсомолец. Не, я все-таки склонен думать, что это фейк, автор таким образом хочет привлечь внимание к объекту продажи. Не может быть столько абсурда сразу в одном месте.
Прохожий написав:Ирпень, Софборщага и прочие ипеня в другом "отделе", просьба НЕгадить тут... Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
якщо ваша високість не терпить таких трущоб на гілці, то може б ви були культурнішими у висловлюваннях? Про "гадить" будете своїм котам і собакам розповідати, а я виклав інформацію, яка може бути комусь корисна, при цьому систематично викладаю власні думки з приводу передмістя, бо живу там. Тому попрошу без менторства і хамства. У моєму профілі є кнопочка "недруг", знайдіть і отримайте сатисфакцію.
airmax78 написав:Новая мода: одна совмещена с микроволновкой, вторая с пароваркой.
Зачем покупать духовку совмещенную с микроволновой? Почему не купить встроенную микроволновку в три раза дешевле. У вас же есть духовка с пароваркой... Хотя я уже ничему не удивляюсь, утилизация денег очень приятна, как наркотик
Режим микроволновки в обычной духовке ускоряет приготовление в 2-3 раза, что будет актуально при цене электроэнергии 12 грн. за 1 кВт.
ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?..
Просто воспроизвёл Картинку - человек утром встал, нахлобучил подушечку, в душе помылся коричневым мыльцем, Вытерся серым вафельным полотенцем, в кухне достал из кучки в углу кастрюльку и сварил яички, потом одел кожанку из гардероба, одел кепку и закрыл дешевую железную дверь