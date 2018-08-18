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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7562756375647565

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:23

  Serg-ik написав:прикольный туалет, фото 7
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =379225819

а щели под дверью-то ерунда

Я даже заскриншотил, будет что показать людям.
Даже не знаю что думать. Реальна ли такая квартира, чтоб цена была 140куе, а фасады на кухне родом из СССР, двери картонные по 850грн(хотя по тексту - дерево), плитка в санузле - из отходов при отделке операционной в больнице райцентра. Ну и конечно же верх творчества - великолепное трио в санузле. Причем написано в тексте, что сантехника австрийская, но на бачке наклейка KOLO (украинский унитаз за 1300грн). Чаша Генуя украдена тоже видимо еще лет 35 назад во время строительства общественного туалета кинотеатра Комсомолец.
Не, я все-таки склонен думать, что это фейк, автор таким образом хочет привлечь внимание к объекту продажи. Не может быть столько абсурда сразу в одном месте.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Ирпень, Софборщага и прочие ипеня в другом "отделе", просьба НЕгадить тут...
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

якщо ваша високість не терпить таких трущоб на гілці, то може б ви були культурнішими у висловлюваннях?
Про "гадить" будете своїм котам і собакам розповідати, а я виклав інформацію, яка може бути комусь корисна, при цьому систематично викладаю власні думки з приводу передмістя, бо живу там.
Тому попрошу без менторства і хамства. У моєму профілі є кнопочка "недруг", знайдіть і отримайте сатисфакцію.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =MegaPhoto
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень большие сомненья по поводу паркета https://parklane.ua/uk/object/419959481
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:20

  Grand Touring написав:Очень большие сомненья по поводу паркета https://parklane.ua/uk/object/419959481

ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?.. :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:41

  hume написав:
  airmax78 написав:Новая мода: одна совмещена с микроволновкой, вторая с пароваркой.

Зачем покупать духовку совмещенную с микроволновой? Почему не купить встроенную микроволновку в три раза дешевле. У вас же есть духовка с пароваркой...
Хотя я уже ничему не удивляюсь, утилизация денег очень приятна, как наркотик :mrgreen:

Режим микроволновки в обычной духовке ускоряет приготовление в 2-3 раза, что будет актуально при цене электроэнергии 12 грн. за 1 кВт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:47

  Первый написав:
Це монтаж чи як? Ну пісуар ще бачив як доповнення до унітазу. Але ще й дирка в підлозі :shock:

Это не монтаж. Это пц. Очко там заменяет... душевой поддон и трап.
Хозяин этой квартиры - это какой-то эпичный персонаж. Возможно круче нашего Флая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:48

  plugatyrev написав:
  Grand Touring написав:Очень большие сомненья по поводу паркета https://parklane.ua/uk/object/419959481

ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?.. :mrgreen:
Просто воспроизвёл Картинку - человек утром встал, нахлобучил подушечку, в душе помылся коричневым мыльцем, Вытерся серым вафельным полотенцем, в кухне достал из кучки в углу кастрюльку и сварил яички, потом одел кожанку из гардероба, одел кепку и закрыл дешевую железную дверь
Grand Touring
 
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