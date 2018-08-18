Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я даже заскриншотил, будет что показать людям. Даже не знаю что думать. Реальна ли такая квартира, чтоб цена была 140куе, а фасады на кухне родом из СССР, двери картонные по 850грн(хотя по тексту - дерево), плитка в санузле - из отходов при отделке операционной в больнице райцентра. Ну и конечно же верх творчества - великолепное трио в санузле. Причем написано в тексте, что сантехника австрийская, но на бачке наклейка KOLO (украинский унитаз за 1300грн). Чаша Генуя украдена тоже видимо еще лет 35 назад во время строительства общественного туалета кинотеатра Комсомолец. Не, я все-таки склонен думать, что это фейк, автор таким образом хочет привлечь внимание к объекту продажи. Не может быть столько абсурда сразу в одном месте.
Прохожий написав:Ирпень, Софборщага и прочие ипеня в другом "отделе", просьба НЕгадить тут... Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
якщо ваша високість не терпить таких трущоб на гілці, то може б ви були культурнішими у висловлюваннях? Про "гадить" будете своїм котам і собакам розповідати, а я виклав інформацію, яка може бути комусь корисна, при цьому систематично викладаю власні думки з приводу передмістя, бо живу там. Тому попрошу без менторства і хамства. У моєму профілі є кнопочка "недруг", знайдіть і отримайте сатисфакцію.
airmax78 написав:Новая мода: одна совмещена с микроволновкой, вторая с пароваркой.
Зачем покупать духовку совмещенную с микроволновой? Почему не купить встроенную микроволновку в три раза дешевле. У вас же есть духовка с пароваркой... Хотя я уже ничему не удивляюсь, утилизация денег очень приятна, как наркотик
Режим микроволновки в обычной духовке ускоряет приготовление в 2-3 раза, что будет актуально при цене электроэнергии 12 грн. за 1 кВт.
ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?..
Просто воспроизвёл Картинку - человек утром встал, нахлобучил подушечку, в душе помылся коричневым мыльцем, Вытерся серым вафельным полотенцем, в кухне достал из кучки в углу кастрюльку и сварил яички, потом одел кожанку из гардероба, одел кепку и закрыл дешевую железную дверь
ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?..
Просто воспроизвёл Картинку - человек утром встал, нахлобучил подушечку, в душе помылся коричневым мыльцем, Вытерся серым вафельным полотенцем, в кухне достал из кучки в углу кастрюльку и сварил яички, потом одел кожанку из гардероба, одел кепку и закрыл дешевую железную дверь
Ах, а такие детали антуража как коричневое мыло, серое вафельное полотенце и нарезанная бумага(вместо туалетной) , висящая на ручке смесителя - я сначала и не обратил внимания. Это просто феерия какая-то Когда придет мое время и вся жизнь будет пролетать перед глазами, то этот санузел точно будет на одном из кадров
zzzzzz написав:Если у Джона есть кредит, по нему поднимут ставку. Если говорить в общем через удорожание кредитов, сделают не выгодным их набор. Что приведет к погашению действующих, или к сокращению общего кредитного портфеля.
Я специально взял Джона без кредита, так как речь шла именно о стерилизации вертолетных денег.
То, что вы написали, это правильно, но эти инструменты имеют свой диапазон действия. Дороже кредиты, сжимается экономика, падает занятость. Если бы накачка была кредитными деньгами, то их стерилизации таким образом сработала бы как обычно, но если применить этот метод к выданным безвозмездно деньгам, то может быть больно.
Я не знаю как увязать стерилизацию и вертолет, но как увязать вертолет и кредиты - могу попробовать. Хотя...может и стелизацию приплетем. Итак, условный Джон не был семи пядей во лбу,работал на минималку...хотя,нет, на минималку никто почти не работает...ну пусть будет 18-19 баксов в час, жто где-то 600-650 в неделю после налогов. Ну и жена пущай будет (с таким-же доходом) и пара детенышей. Пришла пандемия, за 2020 и 2021 стимулосами семья Джона получила почти 12 куе, кроме того, если Джон и супруга оказались без работы, то стали получать 900 баксов в неделю анэмплоймента каждый, то ксть, на треть большк чем если-бы работали. В связи с тем, что сидеть дома дешевле, чем "ходить на работу", а так-жк в связи с закрытием ресторанов, салонов и тд, тратить семья Джона также стала намного меньше. Кроме того, если совесть Джону позволила, то он воспользовался ситуацией и не платил лендлорду рент, не помню как эта хрень называлась, что-то там релиф. Итого, пандемия позволила условному Джону увеличить сбережения тысяч на 50-60 за год. Если принять, что в среднем такого типа семья старается держать на счету тысяч 30-40 как подушку безопасности, что само по себе почти ничто в плане недвиги, то 90-100 куе - это 20% даунпеймент на вполне приличный дом (по американским меркам). Да, будет проблемка заполучить кредит в приличном банке с таким бэкграундом, но какой-нить мелкий может дать. Еогда таких "Джонов" много - рынок бешенно растет. То есть, стоял домик из "овнаипалок" за 400 куе и стал стоить460, даунпеймент 92 куе. Аккурат все что было у Джона до пандемии и то, что с вертолета сбросили.То есть, недвига УЖЕ связала больше, чем сбросили. А если с работой у него не срастется, то сможет-ли он афордать платежи по мортгиджу? Или форкложе и аукцион? Вот и стерилизация "шаровых" денег. А если потянет мортгидж, то недвига сама по себе отлично связывает "лишние" деньги.