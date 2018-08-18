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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 чер, 2021 03:13
roberto dark написав:Адам Смит
со своего твиттера, сегодня сообщил "радостную новость" - Мировой экономический кризис(как способ разрешения дилеммы эмиссионной спирали) в самое ближайшее время НЕИЗБЕЖЕН. Вопрос только в том, решатся ли США на относительно контролируемый, программируемый крах с умеренными жертвами, или всё будет происходить спонтанно и с худшими последствиями
. А что будет с киевской недвижимостью ? В чем будете сидеть в кеше или бетоне?
и в том и в другом не подходит?
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