RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7563756475657566

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 03:13

  roberto dark написав:Адам Смит со своего твиттера, сегодня сообщил "радостную новость" - Мировой экономический кризис(как способ разрешения дилеммы эмиссионной спирали) в самое ближайшее время НЕИЗБЕЖЕН. Вопрос только в том, решатся ли США на относительно контролируемый, программируемый крах с умеренными жертвами, или всё будет происходить спонтанно и с худшими последствиями . А что будет с киевской недвижимостью ? В чем будете сидеть в кеше или бетоне? 8)


и в том и в другом не подходит?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11805
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5871 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 7563756475657566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2048, 2049, 2050
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20491 3565817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 22:47
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
490 220569
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 тра, 2021 18:45
BIGor
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22856
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.