|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 чер, 2021 23:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очень большие сомненья по поводу паркета
Додано: Чет 03 чер, 2021 23:20
ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?..
Додано: Чет 03 чер, 2021 23:41
Режим микроволновки в обычной духовке ускоряет приготовление в 2-3 раза, что будет актуально при цене электроэнергии 12 грн. за 1 кВт.
Додано: Чет 03 чер, 2021 23:47
Додано: Чет 03 чер, 2021 23:48
Просто воспроизвёл Картинку - человек утром встал, нахлобучил подушечку, в душе помылся коричневым мыльцем, Вытерся серым вафельным полотенцем, в кухне достал из кучки в углу кастрюльку и сварил яички, потом одел кожанку из гардероба, одел кепку и закрыл дешевую железную дверь
Додано: П'ят 04 чер, 2021 01:02
Ах, а такие детали антуража как коричневое мыло, серое вафельное полотенце и нарезанная бумага(вместо туалетной) , висящая на ручке смесителя - я сначала и не обратил внимания.
Это просто феерия какая-то
Когда придет мое время и вся жизнь будет пролетать перед глазами, то этот санузел точно будет на одном из кадров
Додано: П'ят 04 чер, 2021 02:10
Я не знаю как увязать стерилизацию и вертолет, но как увязать вертолет и кредиты - могу попробовать. Хотя...может и стелизацию приплетем.
Итак, условный Джон не был семи пядей во лбу,работал на минималку...хотя,нет, на минималку никто почти не работает...ну пусть будет 18-19 баксов в час, жто где-то 600-650 в неделю после налогов. Ну и жена пущай будет (с таким-же доходом) и пара детенышей.
Пришла пандемия, за 2020 и 2021 стимулосами семья Джона получила почти 12 куе, кроме того, если Джон и супруга оказались без работы, то стали получать 900 баксов в неделю анэмплоймента каждый, то ксть, на треть большк чем если-бы работали. В связи с тем, что сидеть дома дешевле, чем "ходить на работу", а так-жк в связи с закрытием ресторанов, салонов и тд, тратить семья Джона также стала намного меньше. Кроме того, если совесть Джону позволила, то он воспользовался ситуацией и не платил лендлорду рент, не помню как эта хрень называлась, что-то там релиф.
Итого, пандемия позволила условному Джону увеличить сбережения тысяч на 50-60 за год. Если принять, что в среднем такого типа семья старается держать на счету тысяч 30-40 как подушку безопасности, что само по себе почти ничто в плане недвиги, то 90-100 куе - это 20% даунпеймент на вполне приличный дом (по американским меркам).
Да, будет проблемка заполучить кредит в приличном банке с таким бэкграундом, но какой-нить мелкий может дать.
Еогда таких "Джонов" много - рынок бешенно растет. То есть, стоял домик из "овнаипалок" за 400 куе и стал стоить460, даунпеймент 92 куе. Аккурат все что было у Джона до пандемии и то, что с вертолета сбросили.То есть, недвига УЖЕ связала больше, чем сбросили. А если с работой у него не срастется, то сможет-ли он афордать платежи по мортгиджу? Или форкложе и аукцион?
Вот и стерилизация "шаровых" денег.
А если потянет мортгидж, то недвига сама по себе отлично связывает "лишние" деньги.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 03:13
и в том и в другом не подходит?
Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:52
Вчера после окончания рабочего дня проехал с верха вниз по Коновальца ( Щорса ) Впечателния печальные. Узкая улица зато огромных новостроев немеряно.
Диаданс, Гринфиль, Стенфорд.....пробки там будут еще сильнее. Про воздух даже не буду говорить.
Возле Либидской не лучше.
Скоро начнут строить на Большой Васильковской 143/2 ( бывший тролейбусный парк )
Через дорогу Хелси сити, помимо введенного Централ парка и достраевомого ФК2.
Днем все наглухо стоит в пробках.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:17
Так це ж понаїхи з іпенів Ірпенів створюють корки
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|