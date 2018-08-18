Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Вчера после окончания рабочего дня проехал с верха вниз по Коновальца ( Щорса ) Впечателния печальные. Узкая улица зато огромных новостроев немеряно. Диаданс, Гринфиль, Стенфорд.....пробки там будут еще сильнее. Про воздух даже не буду говорить.
Возле Либидской не лучше. Скоро начнут строить на Большой Васильковской 143/2 ( бывший тролейбусный парк ) Через дорогу Хелси сити, помимо введенного Централ парка и достраевомого ФК2. Днем все наглухо стоит в пробках.
Так це ж понаїхи з іпенів Ірпенів створюють корки
Все идёт по плану. Сермиля будет самой большой пешеходной зоной в Киеве. А электросамокатам широкие дороги и большие парковки не нужны.
gonchik74 написав:27661 В вайбер группе нашего небольшого массива сегодня пять запросов на покупку участка. Цены х2 к 2019-му Трижды за неделю звонили какие-то археологи по моему объявлению от 2018 в другом кг. Каким это краем к кржн? Таким же, как и время доезда от Академа до Ирпеня
Чем больше время, тем меньше цена. Ирпень входит в большой Киев. А ваши археологи здесь зачем?
zzzzzz написав:Вчера после окончания рабочего дня проехал с верха вниз по Коновальца ( Щорса ) Впечателния печальные. Узкая улица зато огромных новостроев немеряно. Диаданс, Гринфиль, Стенфорд.....пробки там будут еще сильнее. Про воздух даже не буду говорить.
Возле Либидской не лучше. Скоро начнут строить на Большой Васильковской 143/2 ( бывший тролейбусный парк ) Через дорогу Хелси сити, помимо введенного Централ парка и достраевомого ФК2. Днем все наглухо стоит в пробках.
Так це ж понаїхи з іпенів Ірпенів створюють корки
Все идёт по плану. Сермиля будет самой большой пешеходной зоной в Киеве. А электросамокатам широкие дороги и большие парковки не нужны.
Так правильно. Ввечорі у центрі нікого не має. Іпеня з похом і роблять. Чи люди думають що це з РТ в Чикагу катаються через Щорса.
У класі дітей що живуть поряд з половини. Решта з лісників, поху і других іпеней.