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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7563756475657566

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
37%
31
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:30

  Damien написав:..
Когда придет мое время и вся жизнь будет пролетать перед глазами, то этот санузел точно будет на одном из кадров
для полноты антуража не хватает вырезанного сердечка на двери в парашу (это не туалет, именно параша)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:33

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Вчера после окончания рабочего дня проехал с верха вниз по Коновальца ( Щорса ) Впечателния печальные. Узкая улица зато огромных новостроев немеряно.
Диаданс, Гринфиль, Стенфорд.....пробки там будут еще сильнее. Про воздух даже не буду говорить.

Возле Либидской не лучше.
Скоро начнут строить на Большой Васильковской 143/2 ( бывший тролейбусный парк )
Через дорогу Хелси сити, помимо введенного Централ парка и достраевомого ФК2.
Днем все наглухо стоит в пробках.

Так це ж понаїхи з іпенів Ірпенів створюють корки

Все идёт по плану. Сермиля будет самой большой пешеходной зоной в Киеве. А электросамокатам широкие дороги и большие парковки не нужны.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:33

  gonchik74 написав:27661
В вайбер группе нашего небольшого массива сегодня пять запросов на покупку участка. Цены х2 к 2019-му
Трижды за неделю звонили какие-то археологи по моему объявлению от 2018 в другом кг.
Каким это краем к кржн? Таким же, как и время доезда от Академа до Ирпеня

Чем больше время, тем меньше цена. Ирпень входит в большой Киев.
А ваши археологи здесь зачем?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:57

  plugatyrev написав:
  Grand Touring написав:Очень большие сомненья по поводу паркета https://parklane.ua/uk/object/419959481

ну утилизируют хостел, ну что вы к людям прицепились?.. :mrgreen:

На данном примере мы видим как Парклейн ненавязчиво прикрутил 20 000 у.е. к ценнику, который и без того неадекватен. https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =379225819
на Луне свои 20 000 прикрутил Благовест.
Два других объявления -140 и 147 тыс.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:11

Serg-ik у всех риелторов текст и фото одни (от хозяина) - они не видели вживую квартиру
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:14

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Вчера после окончания рабочего дня проехал с верха вниз по Коновальца ( Щорса ) Впечателния печальные. Узкая улица зато огромных новостроев немеряно.
Диаданс, Гринфиль, Стенфорд.....пробки там будут еще сильнее. Про воздух даже не буду говорить.

Возле Либидской не лучше.
Скоро начнут строить на Большой Васильковской 143/2 ( бывший тролейбусный парк )
Через дорогу Хелси сити, помимо введенного Централ парка и достраевомого ФК2.
Днем все наглухо стоит в пробках.

Так це ж понаїхи з іпенів Ірпенів створюють корки

Все идёт по плану. Сермиля будет самой большой пешеходной зоной в Киеве. А электросамокатам широкие дороги и большие парковки не нужны.


Так правильно. Ввечорі у центрі нікого не має. Іпеня з похом і роблять. Чи люди думають що це з РТ в Чикагу катаються через Щорса.

У класі дітей що живуть поряд з половини. Решта з лісників, поху і других іпеней.
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  #<1 ... 7563756475657566
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