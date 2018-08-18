rjkz написав:

Vlad442 написав: zzzzzz написав: Если у Джона есть кредит, по нему поднимут ставку.

Если говорить в общем через удорожание кредитов, сделают не выгодным их набор. Что приведет к погашению действующих, или к сокращению общего кредитного портфеля. Если у Джона есть кредит, по нему поднимут ставку.Если говорить в общем через удорожание кредитов, сделают не выгодным их набор. Что приведет к погашению действующих, или к сокращению общего кредитного портфеля.

Я специально взял Джона без кредита, так как речь шла именно о стерилизации вертолетных денег.



То, что вы написали, это правильно, но эти инструменты имеют свой диапазон действия. Дороже кредиты, сжимается экономика, падает занятость. Если бы накачка была кредитными деньгами, то их стерилизации таким образом сработала бы как обычно, но если применить этот метод к выданным безвозмездно деньгам, то может быть больно. Я специально взял Джона без кредита, так как речь шла именно о стерилизации вертолетных денег.То, что вы написали, это правильно, но эти инструменты имеют свой диапазон действия. Дороже кредиты, сжимается экономика, падает занятость. Если бы накачка была кредитными деньгами, то их стерилизации таким образом сработала бы как обычно, но если применить этот метод к выданным безвозмездно деньгам, то может быть больно.

Я не знаю как увязать стерилизацию и вертолет, но как увязать вертолет и кредиты - могу попробовать. Хотя...может и стелизацию приплетем.Итак, условный Джон не был семи пядей во лбу,работал на минималку...хотя,нет, на минималку никто почти не работает...ну пусть будет 18-19 баксов в час, жто где-то 600-650 в неделю после налогов. Ну и жена пущай будет (с таким-же доходом) и пара детенышей.Пришла пандемия, за 2020 и 2021 стимулосами семья Джона получила почти 12 куе, кроме того, если Джон и супруга оказались без работы, то стали получать 900 баксов в неделю анэмплоймента каждый, то ксть, на треть большк чем если-бы работали. В связи с тем, что сидеть дома дешевле, чем "ходить на работу", а так-жк в связи с закрытием ресторанов, салонов и тд, тратить семья Джона также стала намного меньше. Кроме того, если совесть Джону позволила, то он воспользовался ситуацией и не платил лендлорду рент, не помню как эта хрень называлась, что-то там релиф.Итого, пандемия позволила условному Джону увеличить сбережения тысяч на 50-60 за год. Если принять, что в среднем такого типа семья старается держать на счету тысяч 30-40 как подушку безопасности, что само по себе почти ничто в плане недвиги, то 90-100 куе - это 20% даунпеймент на вполне приличный дом (по американским меркам).Да, будет проблемка заполучить кредит в приличном банке с таким бэкграундом, но какой-нить мелкий может дать.Еогда таких "Джонов" много - рынок бешенно растет. То есть, стоял домик из "овнаипалок" за 400 куе и стал стоить460, даунпеймент 92 куе. Аккурат все что было у Джона до пандемии и то, что с вертолета сбросили.То есть, недвига УЖЕ связала больше, чем сбросили. А если с работой у него не срастется, то сможет-ли он афордать платежи по мортгиджу? Или форкложе и аукцион?Вот и стерилизация "шаровых" денег.А если потянет мортгидж, то недвига сама по себе отлично связывает "лишние" деньги.