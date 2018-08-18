Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:06

zzzzzz написав: Вчера в США вышла очень хорошая статистика по рынку труда.

Настолько хорошая что индексы немного упали.

Рынки на первый взгляд ведут себя не логично. В действительности в цену акций уже заложены ожидания. И теперь все понимают что с падением безработицы на новые бюджетные стимулы расчитывать не приходится. Наоборот, на горизонте начала маячить угроза роста инфляции. С инфляцией традиционно борятся поднятием учетной ставки.

ФРС таргетирует 2% инфляции. Все что выше придется тушить. В данный момннт ФРС считает что это (4,3%) кратковременный всплеск, который во второй половине года спустится ближе к 2%, но кто его знает. Вчера в США вышла очень хорошая статистика по рынку труда.Настолько хорошая что индексы немного упали.Рынки на первый взгляд ведут себя не логично. В действительности в цену акций уже заложены ожидания. И теперь все понимают что с падением безработицы на новые бюджетные стимулы расчитывать не приходится. Наоборот, на горизонте начала маячить угроза роста инфляции. С инфляцией традиционно борятся поднятием учетной ставки.ФРС таргетирует 2% инфляции. Все что выше придется тушить. В данный момннт ФРС считает что это (4,3%) кратковременный всплеск, который во второй половине года спустится ближе к 2%, но кто его знает.

1. Рынками сейчас сильно манипулируют большие дяди. Этот парадокс активно комментируют участники рынка - чем лучше статистика, тем сильнее падение. Сейчас американская экономика дает рекордный рост, а акции не реагируют и даже падают.Что дальше? А дальше, когда они выпылесосят все на рынке, пружина резко распрямится. Даймонд хендз паровозом с большими дядями в шоколад.2. С инфляцией в Америке борятся не только поднятием ставки, но еще и манипулированием официальной статистики. Поэтому 2 года могут ставку не трогать, а просто вам парить про "в пределах 2-3%". Тем более, что пипл против высокой инфляции совсем не возражает - ему хорошо залили баблоса. Счастлив. Как вы были счастливы и богаты в золотые времена до 2009 г. при Юще и Юле, хотя инфляция тогда была 25%, а вы ее совсем не ощущали.