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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7565756675677568>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 85
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
39%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:07

  Grand Touring написав:Serg-ik у всех риелторов текст и фото одни (от хозяина) - они не видели вживую квартиру
так понимаю, хозяин хочет продать квартиру, что пошел на откровенный обман в описании квартиры, а возможно обман для него привычное занятие - так как покомнатно сдает жилье понаехам. Рылы сразу прикрутили 20 куе и им лень даже внимательно посмотреть на фотки, что никакого паркета там нет, что-то заподозрить не то, не говоря уже чтобы выехать на объект и самим все увидеть.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:07

  Grand Touring написав:
  Успіх написав:Правда, от в мене цього року, покищо не дуже вдається збільшити свою котлетку
а американские вертолетные деньги, QE и все такое разве не дошли? По легенде вы должны сейчас купаться в долларах.

Так кажуть, що ті кошти виділили державі(на боротьбу з ковідністю) - от вони і поділили їх на всякі пільги... - в тому числі і ФОПам по 8тис.грн :mrgreen:
Правда, багатьом ФОПам, тих 8тис. навіть, на оренду свого приміщення не вистачає :roll:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:12

Успіх я утрировал в своем вопросе и знал, что куе повлияет на нас ростом цен, оттоком капитала (выгодно инвестировать деньги в американские пузыри) и предпринимателям станет труднее зарабатывать деньги. Многие предприниматели и обычные работники перестанут накапливать подушку. Так что Долярчик вы не одни и не переживайте, что подушка не накапливается - так и должно быть.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:вы не одни и не переживайте, что подушка не накапливается - так и должно быть.

А як же голосовалка вгорі - всі такі успішні/здорові/багаті)))
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:22

Вчера в США вышла очень хорошая статистика по рынку труда.
Настолько хорошая что индексы немного упали.
Рынки на первый взгляд ведут себя не логично. В действительности в цену акций уже заложены ожидания. И теперь все понимают что с падением безработицы на новые бюджетные стимулы расчитывать не приходится. Наоборот, на горизонте начала маячить угроза роста инфляции. С инфляцией традиционно борятся поднятием учетной ставки.
ФРС таргетирует 2% инфляции. Все что выше придется тушить. В данный момннт ФРС считает что это (4,3%) кратковременный всплеск, который во второй половине года спустится ближе к 2%, но кто его знает.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:24

  Успіх написав:
  Grand Touring написав:вы не одни и не переживайте, что подушка не накапливается - так и должно быть.

А як же голосовалка вгорі - всі такі успішні/здорові/багаті)))

голосовалку перед выборами президента помните? на словах половина была за пап, а по факту большинство проголосовало за зе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:44

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Як таки добре, що я "стратегічно подумав" і купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі зі здачею в другому кварталі 2022р., а не НЕЛІКВІД у першій черзі зі здачею цього літа, ще й дорожчий!
Бо, якщо б взяв би той неліквід, то от зараз його продати по переуступці - ні, так як він дуже не набрав в ціні + ще й неліквідний - важко продати.
А робити ремонт після здачі (через місяць-два), щоб здавати в оренду - так кажу, що котлетка моя теж не наросла і треба дозичати, чи брати кредит, що зробити ремонт!

Тож, таки я правильно зробив, що взяв ЛІКВІДНИЙ смарт і з здачею через рік

п.с.
Далі можете починати кидати в мене тапками, або..... або казати, який я молодець! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:55

  Успіх написав:Як таки добре, що я "стратегічно подумав" і купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі зі здачею в другому кварталі 2022р., а не НЕЛІКВІД у першій черзі зі здачею цього літа, ще й дорожчий!
Бо, якщо б взяв би той неліквід, то от зараз його продати по переуступці - ні, так як він дуже не набрав в ціні + ще й неліквідний - важко продати.
А робити ремонт після здачі (через місяць-два), щоб здавати в оренду - так кажу, що котлетка моя теж не наросла і треба дозичати, чи брати кредит, що зробити ремонт!

Тож, таки я правильно зробив, що взяв ЛІКВІДНИЙ смарт і з здачею через рік

п.с.
Далі можете починати кидати в мене тапками, або..... або казати, який я молодець! :D

Долярчик, не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию. Все намного проще - ты купил самый дешевый из всех возможных вариантов, который находится в очень плохой локации(что само собой разумеется)
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:06

  zzzzzz написав:Вчера в США вышла очень хорошая статистика по рынку труда.
Настолько хорошая что индексы немного упали.
Рынки на первый взгляд ведут себя не логично. В действительности в цену акций уже заложены ожидания. И теперь все понимают что с падением безработицы на новые бюджетные стимулы расчитывать не приходится. Наоборот, на горизонте начала маячить угроза роста инфляции. С инфляцией традиционно борятся поднятием учетной ставки.
ФРС таргетирует 2% инфляции. Все что выше придется тушить. В данный момннт ФРС считает что это (4,3%) кратковременный всплеск, который во второй половине года спустится ближе к 2%, но кто его знает.


1. Рынками сейчас сильно манипулируют большие дяди. Этот парадокс активно комментируют участники рынка - чем лучше статистика, тем сильнее падение. Сейчас американская экономика дает рекордный рост, а акции не реагируют и даже падают.
Что дальше? А дальше, когда они выпылесосят все на рынке, пружина резко распрямится. Даймонд хендз паровозом с большими дядями в шоколад. :lol:

2. С инфляцией в Америке борятся не только поднятием ставки, но еще и манипулированием официальной статистики. Поэтому 2 года могут ставку не трогать, а просто вам парить про "в пределах 2-3%". Тем более, что пипл против высокой инфляции совсем не возражает - ему хорошо залили баблоса. Счастлив. Как вы были счастливы и богаты в золотые времена до 2009 г. при Юще и Юле, хотя инфляция тогда была 25%, а вы ее совсем не ощущали. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию

Нє, нє!
Тут(чи на сусідній гілці) можеш пошукати дописи за грудень, де всі казали - "ай-яй-яй, треба було брати неліквід, так як його здача вже через пів року, а не в наступній черзі зі здачею через 1,5р!!!"
А я казав - що:
а) він - неліквідний
б) він - дорожчий
в) за пів року/до літа я не встигну наскирдувати на ремонт, а брати кредит - так він своїми %% з'їсть всю вигоду!

Але, головне я всім казав - НАВІЩО БРАТИ НЕЛІКВІД??? Ще й трохи дорожчий!

п.с.
І локація середня, а не "дуже погана"! 8)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 04 чер, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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