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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Libo
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:13
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Успіх
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:26
Успіх написав: Damien написав:
не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию
Нє, нє!
Тут(чи на сусідній гілці) можеш пошукати дописи за грудень, де всі казали - "ай-яй-яй, треба було брати неліквід, так як його здача вже через пів року, а не в наступній черзі зі здачею через 1,5р!!!"
А я казав - що:
а) він - неліквідний
б) він - дорожчий
в) за пів року/до літа я не встигну наскирдувати на ремонт, а брати кредит - так він своїми %% з'їсть всю вигоду!
Але, головне я всім казав - НАВІЩО БРАТИ НЕЛІКВІД??? Ще й трохи дорожчий!
п.с.
І локація середня, а не "дуже погана"!
Вы играете в рискованную игру, поэтому лучше было сократить время нахождения в красной зоне. Вы поставили 5 коп против полутора лет. Есть шанс, что застройщик сдаст первый смарт в 21, потом начнёт подыхать, и второй сдаст в 27, или вообще не сдаст. Выигрыш не гарантирован, но вы все расчёты строите исходя из того, что повезёт.
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Vlad442
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:33
Libo написав:
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Желаю тебе побыстрее попасть под действие нового закона про олигархат.
разве что как пострадавший. Но таких миллионов 30, на всех не хватит )
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sequence
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:40
Успіх написав:
купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі
Чому вирішили шо ліквідний?
І чому на київській гілці?
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Квесторе_поверніться
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