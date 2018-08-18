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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:13
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Успіх
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:26
Успіх написав: Damien написав:
не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию
Нє, нє!
Тут(чи на сусідній гілці) можеш пошукати дописи за грудень, де всі казали - "ай-яй-яй, треба було брати неліквід, так як його здача вже через пів року, а не в наступній черзі зі здачею через 1,5р!!!"
А я казав - що:
а) він - неліквідний
б) він - дорожчий
в) за пів року/до літа я не встигну наскирдувати на ремонт, а брати кредит - так він своїми %% з'їсть всю вигоду!
Але, головне я всім казав - НАВІЩО БРАТИ НЕЛІКВІД??? Ще й трохи дорожчий!
п.с.
І локація середня, а не "дуже погана"!
Вы играете в рискованную игру, поэтому лучше было сократить время нахождения в красной зоне. Вы поставили 5 коп против полутора лет. Есть шанс, что застройщик сдаст первый смарт в 21, потом начнёт подыхать, и второй сдаст в 27, или вообще не сдаст. Выигрыш не гарантирован, но вы все расчёты строите исходя из того, что повезёт.
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Vlad442
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:33
Libo написав:
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Желаю тебе побыстрее попасть под действие нового закона про олигархат.
разве что как пострадавший. Но таких миллионов 30, на всех не хватит )
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sequence
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:40
Успіх написав:
купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі
Чому вирішили шо ліквідний?
І чому на київській гілці?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:37
Vlad442 написав:
Вы играете в рискованную игру, поэтому лучше было сократить время нахождения в красной зоне. Вы поставили 5 коп против полутора лет. Есть шанс, что застройщик сдаст первый смарт в 21, потом начнёт подыхать, и второй сдаст в 27, или вообще не сдаст. Выигрыш не гарантирован, но вы все расчёты строите исходя из того, что повезёт
Та, скільки того життя?!
На все "дмухати" і за всім "тремтіти" - то ніяких нервів не вистачить! )))
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©
Квесторе_поверніться написав:
Чому вирішили шо ліквідний?
І чому на київській гілці?
1) А що може бути гірше самого верхнього поверху?(потече дах)ще й котельня на даху)
2) Там "ручка не пише/чорнило закінчилось" )))
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Успіх
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:19
Damien написав: Успіх написав:Як таки добре, що я "стратегічно подумав"
і купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі зі здачею в другому кварталі 2022р., а не НЕЛІКВІД у першій черзі зі здачею цього літа, ще й дорожчий!
Бо, якщо б взяв би той неліквід, то от зараз його продати по переуступці - ні, так як він дуже не набрав в ціні + ще й неліквідний - важко продати.
А робити ремонт після здачі (через місяць-два), щоб здавати в оренду - так кажу, що котлетка моя теж не наросла і треба дозичати, чи брати кредит, що зробити ремонт!
Тож, таки я правильно зробив
, що взяв ЛІКВІДНИЙ смарт і з здачею через рік
п.с.
Далі можете починати кидати в мене тапками, або..... або казати, який я молодець
!
Долярчик, не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию. Все намного проще - ты купил самый дешевый из всех возможных вариантов, который находится в очень плохой локации(что само собой разумеется)
не лише найдешевший, а й квартира з мінімальним попитом на ринку оренди.
Смарт 17-20 м2 - це навіть гірший варіант для проживання, ніж "хрущовка" 30-32 м2.
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Frant
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:48
Frant написав:
Смарт 17-20 м2 - це навіть гірший варіант для проживання, ніж "хрущовка" 30-32 м2.
хуже хруща только общаги и помойки.
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vitaliian
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