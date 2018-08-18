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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7565756675677568

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 85
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
2
5. Приблизно ті самі
39%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:13

  Libo написав:
  Успіх написав:Далі можете починати кидати в мене тапками, або..... або казати, який я молодець! D


Я считаю, что ты молодець! :!:
Желаю тебе побыстрее попасть под действие нового закона про олигархат. :lol

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
І тобі того ж! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:26

  Успіх написав:
  Damien написав:не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию

Нє, нє!
Тут(чи на сусідній гілці) можеш пошукати дописи за грудень, де всі казали - "ай-яй-яй, треба було брати неліквід, так як його здача вже через пів року, а не в наступній черзі зі здачею через 1,5р!!!"
А я казав - що:
а) він - неліквідний
б) він - дорожчий
в) за пів року/до літа я не встигну наскирдувати на ремонт, а брати кредит - так він своїми %% з'їсть всю вигоду!

Але, головне я всім казав - НАВІЩО БРАТИ НЕЛІКВІД??? Ще й трохи дорожчий!

п.с.
І локація середня, а не "дуже погана"! 8)

Вы играете в рискованную игру, поэтому лучше было сократить время нахождения в красной зоне. Вы поставили 5 коп против полутора лет. Есть шанс, что застройщик сдаст первый смарт в 21, потом начнёт подыхать, и второй сдаст в 27, или вообще не сдаст. Выигрыш не гарантирован, но вы все расчёты строите исходя из того, что повезёт.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:33

  Libo написав:..
Желаю тебе побыстрее попасть под действие нового закона про олигархат. :lol:

разве что как пострадавший. Но таких миллионов 30, на всех не хватит )
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі

Чому вирішили шо ліквідний?
І чому на київській гілці?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:37

Живемо - раз! Життя - це не репетиція!©

  Vlad442 написав:Вы играете в рискованную игру, поэтому лучше было сократить время нахождения в красной зоне. Вы поставили 5 коп против полутора лет. Есть шанс, что застройщик сдаст первый смарт в 21, потом начнёт подыхать, и второй сдаст в 27, или вообще не сдаст. Выигрыш не гарантирован, но вы все расчёты строите исходя из того, что повезёт

Та, скільки того життя?! :)
На все "дмухати" і за всім "тремтіти" - то ніяких нервів не вистачить! )))

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©
  Квесторе_поверніться написав:Чому вирішили шо ліквідний?
І чому на київській гілці?

1) А що може бути гірше самого верхнього поверху?(потече дах)ще й котельня на даху) :)
2) Там "ручка не пише/чорнило закінчилось" )))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:19

  Damien написав:
  Успіх написав:Як таки добре, що я "стратегічно подумав" і купив таки ЛІКВІДНИЙ смарт в наступній черзі зі здачею в другому кварталі 2022р., а не НЕЛІКВІД у першій черзі зі здачею цього літа, ще й дорожчий!
Бо, якщо б взяв би той неліквід, то от зараз його продати по переуступці - ні, так як він дуже не набрав в ціні + ще й неліквідний - важко продати.
А робити ремонт після здачі (через місяць-два), щоб здавати в оренду - так кажу, що котлетка моя теж не наросла і треба дозичати, чи брати кредит, що зробити ремонт!

Тож, таки я правильно зробив, що взяв ЛІКВІДНИЙ смарт і з здачею через рік

п.с.
Далі можете починати кидати в мене тапками, або..... або казати, який я молодець! :D

Долярчик, не надо под уже совершенные действия разрабатывать некую стратегию. Все намного проще - ты купил самый дешевый из всех возможных вариантов, который находится в очень плохой локации(что само собой разумеется)

не лише найдешевший, а й квартира з мінімальним попитом на ринку оренди.
Смарт 17-20 м2 - це навіть гірший варіант для проживання, ніж "хрущовка" 30-32 м2.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:48

  Frant написав:
Смарт 17-20 м2 - це навіть гірший варіант для проживання, ніж "хрущовка" 30-32 м2.

хуже хруща только общаги и помойки.
vitaliian
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