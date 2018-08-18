RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 758475857586758775887589>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 86
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

странно, что до сих пор никто не выложил.
Огненный видос от кента ККЦ и по совместительству бывшего советника лучшего в мире мэра (СЛВММ). Про то, как Киев внезапно ворвался в топ100 мира (чему мы даже локально здесь были ошеломлены), про будынок Билозир и про то, сколько бабла железно было освоено из бюджета города Киева (и сколько еще чудесных парков и делинеаторов можно было бы поставить, если бы не эти ужасные воры, пригревшиеся на груди СЛВММ):


Очень интересно узнать, что же послужило мотивацией для Максима, что он так замечательно стал грести в другую сторону от чемпиона?
striped
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2179 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:50

  vitaliian написав:
  fox767676 написав:А что Ирпень, потихоньку вырубят леса под застройку человейниками, водоемов нет, культурной жизни нет. Будет придатком Академгородка, только без метро.
То что в хруще можно снести стену это прекрасно, а на придомовую территорию скинуться слабо? я (для себя) считал облагородить участок 10 соток (забор + ворота + калитка + тротуарный кирпич + водостоки + скамейки + зелень) в 1,5млн грн примерно вложусь. Соберете столько с 80 квартир бабушатника?


Почему с 80 ? Писали про 60 летние "бабушатники" где в подъезде от 16 до 32 квартир, большинство из которых уже выкуплены людями заплатившими по 1500 и не позарившимися на рассрочки "по 500" для "молодых и успешных "в ирпенях, навигаторах и т.д.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 чер, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 13.06.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:50

  vitaliian написав:Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде
які страждання у обліківки Віталіана!
  vitaliian написав:Зайдёшь на форум читаешь хвалебные оды хрущам, зайдёшь в такие дворы а там печальная реальность . Меня унижает просто в него зайти

Прошу пана - не заходьте і не пишіть про радянське житло!
Чому він так страждає, чому в нього серце болить за обшарпані панельні "хрущовки" на Святошино чи ДВРЗ??? Чому він не спить вночі???

Особисто мені - вони абсолютно пофіг.
Таке враження, що пан живе саме в тих "хрущовках", безмірно страждає і мріє вирватись кудись, де є дешеве житло, фонтани, парки і електросамокати)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21993
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:53

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:ирпенский неликвид не обсуждали, ссылкой я показал куда может провалиться цена. Думаешь в Киеве такого неликвида нет?

Київський "неліквід" - має попит і ціну в 3-5-10 разів вище за нерухомість в Єпенях.
Особливо в центрі міста.

Навіщо ти тулиш сюди нерухомість у Ворзелі, Бородянці і тп???
Є окремі спеціалізовані форуми для любителів того добра.

Вы как всегда правы, Ипеня для молодых полных сил людей с авто, которые любят комфорт и не боятся трудностей. А даренному коню зубы ни к чему (только не говорите что вы на бабушатник заработали на вашей кафедре прикладной культуры древней руси)


Где то так.
Но молодость достаточно быстро проходит,
Наступают зрелые года, семья дети и тд.
А живешь ты по прежнему в условиях для молодых и полных сил радующимся трудностям.
Voistov
 
Повідомлень: 65
З нами з: 15.02.21
Подякував: 14 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:02

  Frant написав:
  vitaliian написав:Зайдёшь на форум читаешь хвалебные оды хрущам, зайдёшь в такие дворы а там печальная реальность . Меня унижает просто в него зайти

Прошу пана - не заходьте і не пишіть про радянське житло!
Чому він так страждає, чому в нього серце болить за обшарпані панельні "хрущовки" на Святошино чи ДВРЗ??? Чому він не спить вночі???

Особисто мені - вони абсолютно пофіг.
Таке враження, що пан живе саме в тих "хрущовках", безмірно страждає і мріє вирватись кудись, де є фонтани, парки і електросамокати)))



Од нет, но в целом хрущи и хрущебрежневки конкурентнспособны, для небольших семей. Я не знаю где вы жили, наверное какой-то удаленный от центра и слегка депрессивный район, в хрущах и хрущебрежневках Русановки\Печерска\Голосеева со дворами\подъездами\крышами все тип-топ. На модные ирпеня согласятся совсем уж бедняжки, живущие впятером на 40 метрах, не думаю что таких много. В родительской хрущеьрежневке состав дома обновился процентов на 90 за последние 20 лет, 100% пластиовые окна, 80% евробалконы, лифт и крыша новые, подъезд сами жильцы поддерживают.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 13.06.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Особисто мені - вони абсолютно пофіг.
я не сомневаюсь что вам на%рать на свой район, родной город, на свою страну. Могли бы и не акцентировать. Прищепка на нос и жизнь прекрасна.
  Frant написав:Таке враження, що пан живе саме в тих "хрущовках", безмірно страждає і мріє вирватись кудись, де є дешеве житло, фонтани, парки і електросамокати)))
у вас с логикой туговато прохфессор, как раз пофиг тем кто в них живёт. А мне не пофиг что такой недвижимости в Киеве очень много и системно никто ей не занимается.
  fox767676 написав:Почему с 80 ? Писали про 60 летние "бабушатники" где в подъезде от 16 до 32 квартир, большинство из которых уже выкуплены людями заплатившими по 1500 и не позарившимися на рассрочки "по 500" для "молодых и успешных "в ирпенях, навигаторах и т.д.
по 1500 за метр заплатившими а скинуться по 1куе с квартиры на придомовую и фасад - некому. Им кажется что за их 1,5куе им весь Киев должен?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 чер, 2021 14:21, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7357
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:14

  fox767676 написав:.. В родительской хрущеьрежневке состав дома обновился процентов на 90 за последние 20 лет, 100% пластиовые окна, 80% евробалконы, лифт и крыша новые, подъезд сами жильцы поддерживают.

та да, тут так ненавидят бабушек, которых и так немного осталось, как будто у самих родителей нет.
Читаешь, охереваешь. За детей полагается наценка (аренда), а за соседство с бабушками - скидка, бо нет денех заплатить за ремонт парадного.
Циники
sequence
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Но молодость достаточно быстро проходит,
Наступают зрелые года, семья дети и тд.


Молодость быстро проходит-Быстрей, чем крошиться бетон
годы твои молодые-сладкий короткий сон
за танцы, учёбу, работу жизнь предъявляет чек
и вот тебе уже сорок, немолодой человек.
От тех, кому только двадцать , слышешь во след «ха-ха»
С этого старикана сыпеться уж труха
Молодость быстро проходит и исчезает как дым
Не получается долго быть всегда молодым
Дело иное-недвижимость, в основе которой-бетон
Лет через 30-40 крепче становится он
Цемент и песок с водою из пыли творят монолит
Тот, что сорокалетних, безумно к себе манит….


Ставим лайки, надеемся на продолжение...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12165
З нами з: 10.06.11
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:54

  vitaliian написав:
  flyman написав:кілька одноразових проплат не більше 1000 грн
дело не в деньгах а в отношении к пространству где ты живёшь. Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде. А есть такие кому не привыкать. Они могут 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу.

интересно какой ремонт можно сделать за 20к? :mrgreen:
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21432
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

10куе сотка участок возле метро никому не нужен?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/m-terem ... derIndex=9
недорого...
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7357
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 758475857586758775887589>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2060, 2061, 2062
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20614 3577428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 12:05
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 221694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22950
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.