Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
странно, что до сих пор никто не выложил. Огненный видос от кента ККЦ и по совместительству бывшего советника лучшего в мире мэра (СЛВММ). Про то, как Киев внезапно ворвался в топ100 мира (чему мы даже локально здесь были ошеломлены), про будынок Билозир и про то, сколько бабла железно было освоено из бюджета города Киева (и сколько еще чудесных парков и делинеаторов можно было бы поставить, если бы не эти ужасные воры, пригревшиеся на груди СЛВММ):
Очень интересно узнать, что же послужило мотивацией для Максима, что он так замечательно стал грести в другую сторону от чемпиона?
fox767676 написав:А что Ирпень, потихоньку вырубят леса под застройку человейниками, водоемов нет, культурной жизни нет. Будет придатком Академгородка, только без метро.
То что в хруще можно снести стену это прекрасно, а на придомовую территорию скинуться слабо? я (для себя) считал облагородить участок 10 соток (забор + ворота + калитка + тротуарный кирпич + водостоки + скамейки + зелень) в 1,5млн грн примерно вложусь. Соберете столько с 80 квартир бабушатника?
Почему с 80 ? Писали про 60 летние "бабушатники" где в подъезде от 16 до 32 квартир, большинство из которых уже выкуплены людями заплатившими по 1500 и не позарившимися на рассрочки "по 500" для "молодых и успешных "в ирпенях, навигаторах и т.д.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 чер, 2021 13:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:ирпенский неликвид не обсуждали, ссылкой я показал куда может провалиться цена. Думаешь в Киеве такого неликвида нет?
Київський "неліквід" - має попит і ціну в 3-5-10 разів вище за нерухомість в Єпенях. Особливо в центрі міста.
Навіщо ти тулиш сюди нерухомість у Ворзелі, Бородянці і тп??? Є окремі спеціалізовані форуми для любителів того добра.
Вы как всегда правы, Ипеня для молодых полных сил людей с авто, которые любят комфорт и не боятся трудностей. А даренному коню зубы ни к чему (только не говорите что вы на бабушатник заработали на вашей кафедре прикладной культуры древней руси)
Где то так. Но молодость достаточно быстро проходит, Наступают зрелые года, семья дети и тд. А живешь ты по прежнему в условиях для молодых и полных сил радующимся трудностям.
vitaliian написав:Зайдёшь на форум читаешь хвалебные оды хрущам, зайдёшь в такие дворы а там печальная реальность . Меня унижает просто в него зайти
Прошу пана - не заходьте і не пишіть про радянське житло! Чому він так страждає, чому в нього серце болить за обшарпані панельні "хрущовки" на Святошино чи ДВРЗ??? Чому він не спить вночі???
Особисто мені - вони абсолютно пофіг. Таке враження, що пан живе саме в тих "хрущовках", безмірно страждає і мріє вирватись кудись, де є фонтани, парки і електросамокати)))
Од нет, но в целом хрущи и хрущебрежневки конкурентнспособны, для небольших семей. Я не знаю где вы жили, наверное какой-то удаленный от центра и слегка депрессивный район, в хрущах и хрущебрежневках Русановки\Печерска\Голосеева со дворами\подъездами\крышами все тип-топ. На модные ирпеня согласятся совсем уж бедняжки, живущие впятером на 40 метрах, не думаю что таких много. В родительской хрущеьрежневке состав дома обновился процентов на 90 за последние 20 лет, 100% пластиовые окна, 80% евробалконы, лифт и крыша новые, подъезд сами жильцы поддерживают.
Frant написав:Особисто мені - вони абсолютно пофіг.
я не сомневаюсь что вам на%рать на свой район, родной город, на свою страну. Могли бы и не акцентировать. Прищепка на нос и жизнь прекрасна.
Frant написав:Таке враження, що пан живе саме в тих "хрущовках", безмірно страждає і мріє вирватись кудись, де є дешеве житло, фонтани, парки і електросамокати)))
у вас с логикой туговато прохфессор, как раз пофиг тем кто в них живёт. А мне не пофиг что такой недвижимости в Киеве очень много и системно никто ей не занимается.
fox767676 написав:Почему с 80 ? Писали про 60 летние "бабушатники" где в подъезде от 16 до 32 квартир, большинство из которых уже выкуплены людями заплатившими по 1500 и не позарившимися на рассрочки "по 500" для "молодых и успешных "в ирпенях, навигаторах и т.д.
по 1500 за метр заплатившими а скинуться по 1куе с квартиры на придомовую и фасад - некому. Им кажется что за их 1,5куе им весь Киев должен?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 чер, 2021 14:21, всього редагувалось 3 разів.
fox767676 написав:.. В родительской хрущеьрежневке состав дома обновился процентов на 90 за последние 20 лет, 100% пластиовые окна, 80% евробалконы, лифт и крыша новые, подъезд сами жильцы поддерживают.
та да, тут так ненавидят бабушек, которых и так немного осталось, как будто у самих родителей нет. Читаешь, охереваешь. За детей полагается наценка (аренда), а за соседство с бабушками - скидка, бо нет денех заплатить за ремонт парадного. Циники
Voistov написав:Но молодость достаточно быстро проходит, Наступают зрелые года, семья дети и тд.
Молодость быстро проходит-Быстрей, чем крошиться бетон годы твои молодые-сладкий короткий сон за танцы, учёбу, работу жизнь предъявляет чек и вот тебе уже сорок, немолодой человек. От тех, кому только двадцать , слышешь во след «ха-ха» С этого старикана сыпеться уж труха Молодость быстро проходит и исчезает как дым Не получается долго быть всегда молодым Дело иное-недвижимость, в основе которой-бетон Лет через 30-40 крепче становится он Цемент и песок с водою из пыли творят монолит Тот, что сорокалетних, безумно к себе манит….
flyman написав:кілька одноразових проплат не більше 1000 грн
дело не в деньгах а в отношении к пространству где ты живёшь. Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде. А есть такие кому не привыкать. Они могут 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу.