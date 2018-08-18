Додано: Пон 07 чер, 2021 13:41

странно, что до сих пор никто не выложил.

Огненный видос от кента ККЦ и по совместительству бывшего советника лучшего в мире мэра (СЛВММ). Про то, как Киев внезапно ворвался в топ100 мира (чему мы даже локально здесь были ошеломлены), про будынок Билозир и про то, сколько бабла железно было освоено из бюджета города Киева (и сколько еще чудесных парков и делинеаторов можно было бы поставить, если бы не эти ужасные воры, пригревшиеся на груди СЛВММ):





Очень интересно узнать, что же послужило мотивацией для Максима, что он так замечательно стал грести в другую сторону от чемпиона?