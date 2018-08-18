Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Миф о дорогой киевской земле развенчан?
Звісно, що в Києві земля дешева. Особливо - в історичному центрі. Геть дешева - така, як в лісових селах Житомирської чи Чернгігівської областей. Дорога земля - за 10-25 км від Києва! Саме туди ломанувся нарот, за щастям! За свіжим повітрям, ясними зорями і тихими водами!
flyman написав:Поки що в прикупі вийшла мінус одна електричка на Коростень після лохдаунів. Коростень під питанням тепер.
я бы на электрички не рассчитывал, они убыточные и тенденция к их полному сокращению, может останется по 2 на каждое направление утром и вечером. Много куда ездит прямая маршрутка с Киева. В бабинцы например. https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes/10070 Там и школа есть.
flyman написав:Будуть внучки чекати коли Вєталь, чи хто там прийде - порядок наведе, або розслелить в ТТ
если бы, бабушки не против порядка хотя бы такого как был в совке, а новая дворовая интеллигенция категорически возражает. И управы в хрущах на них нет (там все такие). В мой жк въехал новый житель со своим самоваром, начал права качать типа он купил здесь квартиру и ему все должны. Собрался актив осбб и (без рукоприкладства) ему объяснили либо подчиняйся существующему порядку, либо вещи в зубы и на выход. До чувака быстро дошло что воевать со 100 квартирами ему не по зубам, и жить так как он хочет ему здесь не разрешат.
flyman написав:Вишенки, це де, який напрям? ШРТ там як далеко?
1. Я розглядав Блиставицю, але щось мучають сумніви. Нема ШРТ, але можна у доступності веломашиною (можна і електросамокатом, але в мене є підозра щодо якості доріг, та прохідності в холодну пору року, а також відстані, щоб на одному заряді туди-назад.
Як варіант, щось не далі Тетерева та пішій доступності до платформи ШРТ. Загальці підходять.
Якщо кортіло би біля Дніпра, то думаю, ліпше Українка. Хоча, а чим Тетерів не річка?
флудерасты завязывайте идите на...профильную ветку про ипеня
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 07 чер, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.