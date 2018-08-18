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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75857586758775887589>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 86
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:59

В Украине собираются ввести НДС 20% при оформлении права собственности на новостройки. Есть слухи что данный законопроект примут до 01.07 https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... kah/234188
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:06

  vitaliian написав:А мне не пофиг что такой недвижимости в Киеве очень много и системно никто ей не занимается.

Ваше прізвище - Кличко?
Чи Льоня-Космос?

Системний спеціаліст з "хрущовок" на Троєщині?(((
Я не думаю, що обліківка Віталіана - здатна на щось вплинувати.

Хіба що - відрекламувати недорогі новобуди десь в Єпенях, за 15 км від межі Києва.
З фонтанами, гіпсовими статуями, білками і зайчиками і дикими щоденними автокорками на трасі)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 чер, 2021 15:10, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:интересно какой ремонт можно сделать за 20к?

ой, а можно поподробнее?
Уже ничего? за 20 куе только глазом померяют квартиру и уйдут? или всё же пол, штукатурку проводку и санузлы можно сделать?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:09

  Елена8 написав:В Украине собираются ввести НДС 20% при оформлении права собственности на новостройки. Есть слухи что данный законопроект примут до 01.07 https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... kah/234188

обсудили на прошлой неделе. Ясно, что подорожает на 5-8%. Это пыль для монстров КРЖН( имеются в виду тех, кто стояками скупает)
Забейте и забудьте
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:10

  vitaliian написав:10куе сотка участок возле метро никому не нужен?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/m-terem ... derIndex=9
недорого...

недорого кстати под строительство высотки
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:12

  Унуноктий написав:
  vitaliian написав:10куе сотка участок возле метро никому не нужен?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/m-terem ... derIndex=9
недорого...

недорого кстати под строительство высотки

ирпенская цена... Миф о дорогой киевской земле развенчан? за 10куе даже под малоэтажные тауны берут, возле меня купили и уже построили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 чер, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:13

  Serg-ik написав:
  Унуноктий написав:интересно какой ремонт можно сделать за 20к?

ой, а можно поподробнее?
Уже ничего? за 20 куе только глазом померяют квартиру и уйдут? или всё же пол, штукатурку проводку и санузлы можно сделать?

Сержик, я сейчас плиточника ищу... получается около 30 000 грн по работе.... крутят носом говорят что ездить в Крюковщину неудобно, ремонт на окружной(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:16

  vitaliian написав:Миф о дорогой киевской земле развенчан?

Звісно, що в Києві земля дешева. Особливо - в історичному центрі.
Геть дешева - така, як в лісових селах Житомирської чи Чернгігівської областей.
Дорога земля - за 10-25 км від Києва!
Саме туди ломанувся нарот, за щастям! За свіжим повітрям, ясними зорями і тихими водами!
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:17

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:
  vitaliian написав:10куе сотка участок возле метро никому не нужен?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/m-terem ... derIndex=9
недорого...

недорого кстати под строительство высотки

ирпенская цена... Миф о дорогой киевской земле развенчан? за 10куе даже под малоэтажные тауны берут, возле меня купили и уже построили.

Это Гатное)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:21

Модерация присутствует на форуме???

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Поки що в прикупі вийшла мінус одна електричка на Коростень після лохдаунів.
Коростень під питанням тепер.
я бы на электрички не рассчитывал, они убыточные и тенденция к их полному сокращению, может останется по 2 на каждое направление утром и вечером. Много куда ездит прямая маршрутка с Киева. В бабинцы например. https://www.eway.in.ua/ru/cities/kyiv/routes/10070 Там и школа есть.
  flyman написав:Будуть внучки чекати коли Вєталь, чи хто там прийде - порядок наведе, або розслелить в ТТ
если бы, бабушки не против порядка хотя бы такого как был в совке, а новая дворовая интеллигенция категорически возражает. И управы в хрущах на них нет (там все такие). В мой жк въехал новый житель со своим самоваром, начал права качать типа он купил здесь квартиру и ему все должны. Собрался актив осбб и (без рукоприкладства) ему объяснили либо подчиняйся существующему порядку, либо вещи в зубы и на выход. До чувака быстро дошло что воевать со 100 квартирами ему не по зубам, и жить так как он хочет ему здесь не разрешат.
  flyman написав:Вишенки, це де, який напрям? ШРТ там як далеко?
https://clck.ru/VLVs3

1. Я розглядав Блиставицю, але щось мучають сумніви. Нема ШРТ, але можна у доступності веломашиною (можна і електросамокатом, але в мене є підозра щодо якості доріг, та прохідності в холодну пору року, а також відстані, щоб на одному заряді туди-назад.

Як варіант, щось не далі Тетерева та пішій доступності до платформи ШРТ.
Загальці підходять.

Якщо кортіло би біля Дніпра, то думаю, ліпше Українка.
Хоча, а чим Тетерів не річка?

флудерасты завязывайте
идите на...профильную ветку про ипеня
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 07 чер, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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