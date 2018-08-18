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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7586758775887589>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 86
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:23

  Унуноктий написав:Сержик, я сейчас плиточника ищу... получается около 30 000 грн по работе.... крутят носом говорят что ездить в Крюковщину неудобно, ремонт на окружной(

Вы столько лет на форуме,а советами бывалых не пользуетесь: не надо делать дорогой ремонт в экономе
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:27

  Serg-ik написав:
  Унуноктий написав:Сержик, я сейчас плиточника ищу... получается около 30 000 грн по работе.... крутят носом говорят что ездить в Крюковщину неудобно, ремонт на окружной(

Вы столько лет на форуме,а советами бывалых не пользуетесь: не надо делать дорогой ремонт в экономе

если бы делал дорогой то не было бы этих проблем... а так метров 60 плитки всего то в 150 метровом доме.... не хотят за такой мизер браться.... всего то чуть больше штуки баксов заработать
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:29

  Serg-ik написав:
  Елена8 написав:В Украине собираются ввести НДС 20% при оформлении права собственности на новостройки. Есть слухи что данный законопроект примут до 01.07 https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... kah/234188

обсудили на прошлой неделе. Ясно, что подорожает на 5-8%. Это пыль для монстров КРЖН( имеются в виду тех, кто стояками скупает)
Забейте и забудьте

Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:29

  vitaliian написав:
  flyman написав:кілька одноразових проплат не більше 1000 грн
дело не в деньгах а в отношении к пространству где ты живёшь. Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде. А есть такие кому не привыкать. Они могут 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу.

як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.
Тобто, 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу, дає мінус до ціни квартири і ремонту.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.

вчера во дворе перекопали часть детской площадки. Как думаете, жильцов кто-то предупреждвл? спрашивал?
Верно. никто и никак. Потому что придомовая никак не принадлежит жильцам. Плотому плюс-чисто в воображении покупана и продавца
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:34

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:кілька одноразових проплат не більше 1000 грн
дело не в деньгах а в отношении к пространству где ты живёшь. Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде. А есть такие кому не привыкать. Они могут 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу.

як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.
Тобто, 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу, дає мінус до ціни квартири і ремонту.

Звідки пан то знає?
Він мешкає в тернопільському селі і не має уявлення, що робиться в під,їздах більшості київських будинків.

Флаймен, меньше читай хворобливі уявлення деяких ріелторш про "вторинне" житло.
Ось яка "їлітна" публіка живе в "їлітному" новобудному житлі((( :mrgreen:

Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:35

  striped написав:странно, что до сих пор никто не выложил.
Огненный видос от кента ККЦ и по совместительству бывшего советника лучшего в мире мэра (СЛВММ). Про то, как Киев внезапно ворвался в топ100 мира (чему мы даже локально здесь были ошеломлены), про будынок Билозир и про то, сколько бабла железно было освоено из бюджета города Киева (и сколько еще чудесных парков и делинеаторов можно было бы поставить, если бы не эти ужасные воры, пригревшиеся на груди СЛВММ):


Очень интересно узнать, что же послужило мотивацией для Максима, что он так замечательно стал грести в другую сторону от чемпиона?


10млн розкрадання на лампочки метрополітена,
так проїзд 21 грн. в метро ще дешево,
якби розкрали 50 млн, можна було заряжати 42 грн. за проїзд, щоб "по собівартості"

думаю, що "собівартість бетону КРЖН", аналогічно можна нарухувати 4кує за м2, а що менше, то вже "в збиток".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У КГС че-та стройки (все, не только бывш. УБ) еле шевелятся. Так у всех застройщиков или только у тех, кто сожрал кирпичи?
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:02

  flyman написав:10млн розкрадання на лампочки метрополітена

Флаймен, ти віриш всьому, що пишеться в Інтернеті? В казки про лох-неське чудище і чупакабру??? В дешеве курортне турецьке житло?
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:09

  Елена8 написав:
  Serg-ik написав:
  Елена8 написав:В Украине собираются ввести НДС 20% при оформлении права собственности на новостройки. Есть слухи что данный законопроект примут до 01.07 https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... kah/234188

обсудили на прошлой неделе. Ясно, что подорожает на 5-8%. Это пыль для монстров КРЖН( имеются в виду тех, кто стояками скупает)
Забейте и забудьте

Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС

а що, якщо не приходити за оформленням права власності?
А цікаво, як це виглядатиме?
Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію?
Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.
flyman
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