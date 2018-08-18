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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:23
Унуноктий написав:
Сержик, я сейчас плиточника ищу... получается около 30 000 грн по работе.... крутят носом говорят что ездить в Крюковщину неудобно, ремонт на окружной(
Вы столько лет на форуме,а советами бывалых не пользуетесь: не надо делать дорогой ремонт в экономе
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:27
Serg-ik написав: Унуноктий написав:
Сержик, я сейчас плиточника ищу... получается около 30 000 грн по работе.... крутят носом говорят что ездить в Крюковщину неудобно, ремонт на окружной(
Вы столько лет на форуме,а советами бывалых не пользуетесь: не надо делать дорогой ремонт в экономе
если бы делал дорогой то не было бы этих проблем... а так метров 60 плитки всего то в 150 метровом доме.... не хотят за такой мизер браться.... всего то чуть больше штуки баксов заработать
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Унуноктий
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:29
Serg-ik написав:
обсудили на прошлой неделе. Ясно, что подорожает на 5-8%. Это пыль для монстров КРЖН( имеются в виду тех, кто стояками скупает)
Забейте и забудьте
Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:29
vitaliian написав: flyman написав:
кілька одноразових проплат не більше 1000 грн
дело не в деньгах а в отношении к пространству где ты живёшь. Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде. А есть такие кому не привыкать. Они могут 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу.
як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.
Тобто, 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу
, дає мінус до ціни квартири і ремонту.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:33
flyman написав:
як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.
вчера во дворе перекопали часть детской площадки. Как думаете, жильцов кто-то предупреждвл? спрашивал?
Верно. никто и никак. Потому что придомовая никак не принадлежит жильцам. Плотому плюс-чисто в воображении покупана и продавца
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:34
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
кілька одноразових проплат не більше 1000 грн
дело не в деньгах а в отношении к пространству где ты живёшь. Одни вряд ли согласятся жить в прокуренном описяном подъезде. А есть такие кому не привыкать. Они могут 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу.
як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.
Тобто, 20куе в ремонт квартиры вложить а в подъезде переступать через собачью неожиданность, которая неделю ждёт уборщицу
, дає мінус до ціни квартири і ремонту.
Звідки пан то знає?
Він мешкає в тернопільському селі і не має уявлення, що робиться в під,їздах більшості київських будинків.
Флаймен, меньше читай хворобливі уявлення деяких ріелторш про "вторинне" житло.
Ось яка "їлітна" публіка живе в "їлітному" новобудному житлі(((
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:35
striped написав:
странно, что до сих пор никто не выложил.
Огненный видос от кента ККЦ и по совместительству бывшего советника лучшего в мире мэра (СЛВММ). Про то, как Киев внезапно ворвался в топ100 мира (чему мы даже локально здесь были ошеломлены), про будынок Билозир и про то, сколько бабла железно было освоено из бюджета города Киева (и сколько еще чудесных парков и делинеаторов можно было бы поставить, если бы не эти ужасные воры, пригревшиеся на груди СЛВММ):
Очень интересно узнать, что же послужило мотивацией для Максима, что он так замечательно стал грести в другую сторону от чемпиона?
10млн розкрадання на лампочки метрополітена,
так проїзд 21 грн. в метро ще дешево,
якби розкрали 50 млн, можна було заряжати 42 грн. за проїзд, щоб "по собівартості"
думаю, що "собівартість бетону КРЖН", аналогічно можна нарухувати 4кує за м2, а що менше, то вже "в збиток".
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flyman
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:36
У КГС че-та стройки (все, не только бывш. УБ) еле шевелятся. Так у всех застройщиков или только у тех, кто сожрал кирпичи?
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:02
flyman написав:
10млн розкрадання на лампочки метрополітена
Флаймен, ти віриш всьому, що пишеться в Інтернеті? В казки про лох-неське чудище і чупакабру??? В дешеве курортне турецьке житло?
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:09
Елена8 написав: Serg-ik написав:
обсудили на прошлой неделе. Ясно, что подорожает на 5-8%. Это пыль для монстров КРЖН( имеются в виду тех, кто стояками скупает)
Забейте и забудьте
Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС
а що, якщо не приходити за оформленням права власності?
А цікаво, як це виглядатиме?
Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію?
Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.
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