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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7586758775887589

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 86
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:11

  Serg-ik написав:
  flyman написав:як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.

вчера во дворе перекопали часть детской площадки. Как думаете, жильцов кто-то предупреждвл? спрашивал?
Верно. никто и никак. Потому что придомовая никак не принадлежит жильцам. Плотому плюс-чисто в воображении покупана и продавца

Це в новому ЖК, чи в "історичному хрущі"?
Я слабо уявляю, як це виглядало б в мене на модному районі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:15

  flyman написав:
  Serg-ik написав:.
вчера во дворе перекопали часть детской площадки. Как думаете, жильцов кто-то предупреждвл? спрашивал?
....

Це в новому ЖК, чи в "історичному хрущі"?
Я слабо уявляю, як це виглядало б в мене на модному районі.

застройка 80-х
На модном районе земля выделена в пользование для ОСББ? Договор аренды?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:19

  flyman написав:Успішний Успіх влітає на 20% (мабуть, і я теж).

Можна продати черговий цоколь в Єпенях за переуступкою, ні?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А цікаво, як це виглядатиме?
Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію?
Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.

Это выглядеть будет так, как предусмотрено кодексом уже 10 лет и 14 лет до этого-законом
для возникновения налогового обязательства по НДС есть первое событие:
-или получение денег от покупателя
-или передача товара в собственность покупателю.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Середня зарплата лікаря в "Добробуті" більша, ніж у держсекторі, рази в три, напевно. При цьому переманити з державного сектора я нікого не можу.

У нас є лікарі, які йдуть з офіційної зарплати, умовно кажучи, 100 тисяч гривень на офіційну зарплату 20 тисяч гривень. Цього я не можу пояснити. Для мене це нонсенс, але факт залишається фактом.

Сім'я, сукупний дохід якої становить хоча б 2,5 тисячі доларів на місяць, – наш клієнт. Більшість з 330 тисяч наших клієнтів – кияни.
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/7/674662/

ранее я писал примерно 10% киевлян имеют доходы 2куе и больше.
330 тыс клиентов это 100 тыс семей среднего достатка. ВИПы в добробуте не лечатся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:31

  vitaliian написав:
Середня зарплата лікаря в "Добробуті" більша, ніж у держсекторі, рази в три, напевно. При цьому переманити з державного сектора я нікого не можу.

У нас є лікарі, які йдуть з офіційної зарплати, умовно кажучи, 100 тисяч гривень на офіційну зарплату 20 тисяч гривень. Цього я не можу пояснити. Для мене це нонсенс, але факт залишається фактом.

Сім'я, сукупний дохід якої становить хоча б 2,5 тисячі доларів на місяць, – наш клієнт. Більшість з 330 тисяч наших клієнтів – кияни.
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/7/674662/

ранее я писал примерно 10% киевлян имеют доходы 2куе и больше.
330 тыс клиентов это 100 тыс семей среднего достатка. ВИПы в добробуте не лечатся.

Обліківка Віталіана погано знає арифметику)))
ха-ха)))
Сім,я - це мінімум двоє.
2500 доларів на двох, тобто 1250 дол/людина.

Мда, форум математигів-арихметигів(((

насправді 10% киян мають ЗП 1250 дол/міс або більше.
В ці цифри можна повірити, так. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 чер, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Елена8 написав:Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС

не придётся. первое событие уже произошло.
Если оплачено не 100% по предоплате, то могут на остаток долга ( неоплаченная часть товара на момент вступления закона в силу) заставить накрутить. Но для избежание такого казуса может быть оговорочка...а может и не быть
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:53

  Frant написав:Обліківка Віталіана погано знає арифметику)))
ха-ха)))
Сім,я - це мінімум двоє.
2500 доларів на двох, тобто 1250 дол/людина.


во первых 2500 это старт дохода семьи-клиента Добробута, а не 1250 дол/людина. как вы быстро высчитали
во вторых не обязательно что в семье все взрослые работают, если муж нормально зарабатывает зачем жене работать?

только в ваших ментальных клише успешные семьи как один в полном составе в 8 утра едут на работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 чер, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:58

  sequence написав:У КГС че-та стройки (все, не только бывш. УБ) еле шевелятся. Так у всех застройщиков или только у тех, кто сожрал кирпичи?

Давайте глянем любимый мною КГС на примере их отчета
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2021/ ... D1%96k.pdf
страница 73
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/ ... D1%96k.pdf
стр 84
Поступления от продажи и авансы
2020-4 555 млн
2019-4 649 млн
2018-5174,1 млн
2017-3852,9 млн

На покушать у них есть, не сильно пересохло, капает денежка на счет.
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