Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:як на мене, прибудинкова територія, газони, наявність паркінга і т.д. інфраструктури дає ще немалий +++ до ціни квартири.
вчера во дворе перекопали часть детской площадки. Как думаете, жильцов кто-то предупреждвл? спрашивал? Верно. никто и никак. Потому что придомовая никак не принадлежит жильцам. Плотому плюс-чисто в воображении покупана и продавца
Це в новому ЖК, чи в "історичному хрущі"? Я слабо уявляю, як це виглядало б в мене на модному районі.
flyman написав:А цікаво, як це виглядатиме? Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію? Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.
Это выглядеть будет так, как предусмотрено кодексом уже 10 лет и 14 лет до этого-законом для возникновения налогового обязательства по НДС есть первое событие: -или получение денег от покупателя -или передача товара в собственность покупателю.
Елена8 написав:Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС
не придётся. первое событие уже произошло. Если оплачено не 100% по предоплате, то могут на остаток долга ( неоплаченная часть товара на момент вступления закона в силу) заставить накрутить. Но для избежание такого казуса может быть оговорочка...а может и не быть
Frant написав:Обліківка Віталіана погано знає арифметику))) ха-ха))) Сім,я - це мінімум двоє. 2500 доларів на двох, тобто 1250 дол/людина.
во первых 2500 это старт дохода семьи-клиента Добробута, а не 1250 дол/людина. как вы быстро высчитали во вторых не обязательно что в семье все взрослые работают, если муж нормально зарабатывает зачем жене работать?
только в ваших ментальных клише успешные семьи как один в полном составе в 8 утра едут на работу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 чер, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.