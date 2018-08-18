RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7588758975907591

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 86
1. Зросли більш, як на 15%
13%
11
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
20%
17
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:29

  flyman написав:
  Елена8 написав:
  Елена8 написав:В Украине собираются ввести НДС 20% при оформлении права собственности на новостройки. Есть слухи что данный законопроект примут до 01.07 https://apostrophe.ua/news/economy/2021 ... kah/234188

Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС

а що, якщо не приходити за оформленням права власності?
А цікаво, як це виглядатиме?
Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію?
Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.

У застройщиков в договоре есть пункт -если право собственности не оформляется более полугода, то квартира возвращается застройщику, а деньги инвестору после ее реализации
Елена8
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:34

  Serg-ik написав:
  flyman написав:А цікаво, як це виглядатиме?
Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію?
Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.

Это выглядеть будет так, как предусмотрено кодексом уже 10 лет и 14 лет до этого-законом
для возникновения налогового обязательства по НДС есть первое событие:
-или получение денег от покупателя
-или передача товара в собственность покупателю.

Первым событием является получение права собственности на квартиру и возникают налоговые обязательства по НДС 20%. Деньги оплачивались за приобретение имущественных прав и это не имеет отношения к праву собственности на готовый объект
Елена8
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:15

  flyman написав:

Як правило, новина про метро вже давно включена в ціну В-кого.
Х2 буде давати кавалірка на Жулянах після офіційної заяви.

Если ты в последнее время ездил полюбоваться недостроенными кавалирками на землях садового товарищества, то заметил, что полностью раскопали Окружную в том районе на глубину как метро мелкого заложения, кладут трубы, потом будет новый асфальт.
Если бы в планах на ближайшие 10 лет была станция метро "Крейсер Аврора", то сейчас бы в самый раз закопать жб конструкции тоннелей. Но нет этого, не делают тоннелей. И до следующего капитального ремонта Окружной в том районе и не сделают.
Так что Х2 откладывается минимум на лет 15
"Что тебе снится, крейсер «Аврора»..."(С)
Damien
 
Повідомлень: 351
З нами з: 28.04.20
Подякував: 211 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:29

  zzzzzz написав:краткая ссылка, для понимания текущего расклада в ФРС и дальшейших шагов.
https://www.cnbc.com/2021/06/07/the-fed ... hases.html

и?
spekulant
 
Повідомлень: 82
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 03:42

  Faceless написав:
Унуноктий написав:
  uaprofi написав:Господа, прошу заценить бизнес-идею!

вот проезжали и увидели в районе республиканского стадиона вот такую чудо картину, с мостиком между домами)
Зображення
(кстати может кто знает шо за комплекс? какая там ценовая политика? ... думается шо не должно быть дорого так как район то не центровой)

А идея вот в чём купить две хаты с двух сторон этого мостика и так сказать "приватизировать" его.
поставить там штук 50 коеек и сделать такой чудо-хостел.
думаю отбоя от желающих не будет - даже в такое смутное время, а во время футбольных матчей можно будет повышать цены в 2 ... 3 раза.
как Вам идея?

это Тетрис самый дорогой дом киева. 3000 долларов метр
Думаю, самый дорогой ТТ


1. разве что из новоделов последних нескольких лет .
2. для плебса.в курсе, что некоторые дома вообще на рынок не выходят? они сразу строятся под конкретных ( иногда буквально :mrgreen: ) жильцов. В свое время Паторжинского, 14 был таким. Цену за метр там не считают даже. :mrgreen:
Хрен его знает, может это называется "клубный" дом? КлЮб олигархфренов.
3. На Липках (самых обычных, не НЛ не оболонских и не виноградарских )))есть несколько ооочень капитально отреставрированных домов. Я не знаю сколько там стоит метр, но на деньги реставрации можно было построить и снести несколько домов. Впрочем, опять-же, контингент такой, что врядли платил за метры...или платил вообще.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11810
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5875 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 05:06

  Damien написав:
  flyman написав:

Як правило, новина про метро вже давно включена в ціну В-кого.
Х2 буде давати кавалірка на Жулянах після офіційної заяви.

Если ты в последнее время ездил полюбоваться недостроенными кавалирками на землях садового товарищества, то заметил, что полностью раскопали Окружную в том районе на глубину как метро мелкого заложения, кладут трубы, потом будет новый асфальт.
Если бы в планах на ближайшие 10 лет была станция метро "Крейсер Аврора", то сейчас бы в самый раз закопать жб конструкции тоннелей. Но нет этого, не делают тоннелей. И до следующего капитального ремонта Окружной в том районе и не сделают.
Так что Х2 откладывается минимум на лет 15
"Что тебе снится, крейсер «Аврора»..."(С)

Флаймен, Успіх та інші Долярчики мислять в рамках того, що вони вчили. А вчились вони по книжкам акуєнного інвестора Куосакі,який взагалі не знає слово "метро".

Їх судження про ринок нерухомості, якісь хаотичні дії, скупівля найдешевшого неліквіду десь в Єпенях великих міст - свідчить, що вони не розуміють суті бізнесу, пов'язаного на нерухомості.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21994
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 05:10

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:Какая красота за 1600 продаётся, тетрис среди офисов.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bts-vol ... LKmcG.html
Надо срочно переделывать под трц, тогда цена будет х2. А офисы уже не нужны, неликвид не смотря на локацию.

не продается а сдается
эксперд, ты даже не можешь осмыслить то что выкладываешь тут

Дійсно, не може.
Не по Сеньці шапка.
Людині варто би ще раз вивчити арифметику. Чи пройти які курси, типу Арифметичного лікнепу.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21994
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7588758975907591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2060, 2061, 2062
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20614 3578300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 12:05
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 221837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.