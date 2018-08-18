Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть люди, которые вложились в новострой и ждут его сдачи, которая произойдёт уже после принятия этого законопроекта. Получается, что при оформлении права собственности, им придётся доплатить 20% НДС
а що, якщо не приходити за оформленням права власності? А цікаво, як це виглядатиме? Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію? Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.
У застройщиков в договоре есть пункт -если право собственности не оформляется более полугода, то квартира возвращается застройщику, а деньги инвестору после ее реализации
flyman написав:А цікаво, як це виглядатиме? Гроші оплачені у 2019, а закон має зворотну дію? Думаю, має бути поправка, що для "нових м2", що на котловані з 1.1.2022р.
Это выглядеть будет так, как предусмотрено кодексом уже 10 лет и 14 лет до этого-законом для возникновения налогового обязательства по НДС есть первое событие: -или получение денег от покупателя -или передача товара в собственность покупателю.
Первым событием является получение права собственности на квартиру и возникают налоговые обязательства по НДС 20%. Деньги оплачивались за приобретение имущественных прав и это не имеет отношения к праву собственности на готовый объект
Як правило, новина про метро вже давно включена в ціну В-кого. Х2 буде давати кавалірка на Жулянах після офіційної заяви.
Если ты в последнее время ездил полюбоваться недостроенными кавалирками на землях садового товарищества, то заметил, что полностью раскопали Окружную в том районе на глубину как метро мелкого заложения, кладут трубы, потом будет новый асфальт. Если бы в планах на ближайшие 10 лет была станция метро "Крейсер Аврора", то сейчас бы в самый раз закопать жб конструкции тоннелей. Но нет этого, не делают тоннелей. И до следующего капитального ремонта Окружной в том районе и не сделают. Так что Х2 откладывается минимум на лет 15 "Что тебе снится, крейсер «Аврора»..."(С)
вот проезжали и увидели в районе республиканского стадиона вот такую чудо картину, с мостиком между домами) (кстати может кто знает шо за комплекс? какая там ценовая политика? ... думается шо не должно быть дорого так как район то не центровой)
А идея вот в чём купить две хаты с двух сторон этого мостика и так сказать "приватизировать" его. поставить там штук 50 коеек и сделать такой чудо-хостел. думаю отбоя от желающих не будет - даже в такое смутное время, а во время футбольных матчей можно будет повышать цены в 2 ... 3 раза. как Вам идея?
это Тетрис самый дорогой дом киева. 3000 долларов метр
Думаю, самый дорогой ТТ
1. разве что из новоделов последних нескольких лет . 2. для плебса.в курсе, что некоторые дома вообще на рынок не выходят? они сразу строятся под конкретных ( иногда буквально ) жильцов. В свое время Паторжинского, 14 был таким. Цену за метр там не считают даже. Хрен его знает, может это называется "клубный" дом? КлЮб олигархфренов. 3. На Липках (самых обычных, не НЛ не оболонских и не виноградарских )))есть несколько ооочень капитально отреставрированных домов. Я не знаю сколько там стоит метр, но на деньги реставрации можно было построить и снести несколько домов. Впрочем, опять-же, контингент такой, что врядли платил за метры...или платил вообще.
Як правило, новина про метро вже давно включена в ціну В-кого. Х2 буде давати кавалірка на Жулянах після офіційної заяви.
Если ты в последнее время ездил полюбоваться недостроенными кавалирками на землях садового товарищества, то заметил, что полностью раскопали Окружную в том районе на глубину как метро мелкого заложения, кладут трубы, потом будет новый асфальт. Если бы в планах на ближайшие 10 лет была станция метро "Крейсер Аврора", то сейчас бы в самый раз закопать жб конструкции тоннелей. Но нет этого, не делают тоннелей. И до следующего капитального ремонта Окружной в том районе и не сделают. Так что Х2 откладывается минимум на лет 15 "Что тебе снится, крейсер «Аврора»..."(С)
Флаймен, Успіх та інші Долярчики мислять в рамках того, що вони вчили. А вчились вони по книжкам акуєнного інвестора Куосакі,який взагалі не знає слово "метро".
Їх судження про ринок нерухомості, якісь хаотичні дії, скупівля найдешевшого неліквіду десь в Єпенях великих міст - свідчить, що вони не розуміють суті бізнесу, пов'язаного на нерухомості.