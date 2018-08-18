uaprofi написав:

Господа, прошу заценить бизнес-идею!вот проезжали и увидели в районе республиканского стадиона вот такую чудо картину, с мостиком между домами)(кстати может кто знает шо за комплекс? какая там ценовая политика? ... думается шо не должно быть дорого так как район то не центровой)А идея вот в чём купить две хаты с двух сторон этого мостика и так сказать "приватизировать" его.поставить там штук 50 коеек и сделать такой чудо-хостел.думаю отбоя от желающих не будет - даже в такое смутное время, а во время футбольных матчей можно будет повышать цены в 2 ... 3 раза.как Вам идея?