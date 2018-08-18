Додано: Вів 08 чер, 2021 13:04

Faceless написав: Вас послушать, так все новострои Киева покупают только чтобы перепродать, и только Оранж мекка для жизни (но Унуноктий там купил точно не для себя). А все эти Файна Тауны, Миста Квітів, СырСады, и прочие Республики с Галактиками и Автографами это все параллельная реальность, ведь Оранж не подорожал (тут кстати тоже хз, пруфов нет) Вас послушать, так все новострои Киева покупают только чтобы перепродать, и только Оранж мекка для жизни (но Унуноктий там купил точно не для себя). А все эти Файна Тауны, Миста Квітів, СырСады, и прочие Республики с Галактиками и Автографами это все параллельная реальность, ведь Оранж не подорожал (тут кстати тоже хз, пруфов нет)

я о другом, объективный дорожай когда дорожает всё. У кого не хватает на тетрис покупают республику, у кого не хватает на республику покупают оранж и сб. Это нормальный рыночный процесс, называется сегментация, нормальный потому что отражает баланс спроса и предложения. А то что дорожает 10 отдельных жк наоборот этот баланс искажает. Ну вот все хотят жить в Файна Тауны, Миста Квітів, СырСадах, а в оранже никто не хочет) Не комично? Так не бывает. Выше я привёл пример кому Оранж интересен.Кто изучает рынок тот понимает что это дисбаланс. Чем он обычно заканчивается? Тем что покупателей "для себя" в Файна, Миста Квітів, СырСадах, будет не больше чем их сейчас в Оранж. Потому что их и сейчас не больше. Ну это вроде как тойоты, хонды, мазды будут постоянно дорожать а форды, ситроэны и шкоды нет. Рынок же не дурак глотать чьи то дисбалансы, те кто не подорожал - увеличат свою долю, а кто подорожал потеряют. Извините за пример из другой отрасли.