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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:04
Faceless написав:
Вас послушать, так все новострои Киева покупают только чтобы перепродать, и только Оранж мекка для жизни (но Унуноктий там купил точно не для себя). А все эти Файна Тауны, Миста Квітів, СырСады, и прочие Республики с Галактиками и Автографами это все параллельная реальность, ведь Оранж не подорожал (тут кстати тоже хз, пруфов нет)
я о другом, объективный дорожай когда дорожает всё. У кого не хватает на тетрис покупают республику, у кого не хватает на республику покупают оранж и сб. Это нормальный рыночный процесс, называется сегментация, нормальный потому что отражает баланс спроса и предложения. А то что дорожает 10 отдельных жк наоборот этот баланс искажает. Ну вот все хотят жить в Файна Тауны, Миста Квітів, СырСадах, а в оранже никто не хочет) Не комично? Так не бывает. Выше я привёл пример кому Оранж интересен.
Кто изучает рынок тот понимает что это дисбаланс. Чем он обычно заканчивается? Тем что покупателей "для себя" в Файна, Миста Квітів, СырСадах, будет не больше чем их сейчас в Оранж. Потому что их и сейчас не больше. Ну это вроде как тойоты, хонды, мазды будут постоянно дорожать а форды, ситроэны и шкоды нет. Рынок же не дурак глотать чьи то дисбалансы, те кто не подорожал - увеличат свою долю, а кто подорожал потеряют. Извините за пример из другой отрасли.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:19
vitaliian написав:
Кто изучает рынок тот понимает что это дисбаланс.
Пан/пані - вивчає ринок нерухомості? Має захищену дисертацію? Чи з десяток орендних квартир чи магазинів в центрі столиці?
Теорію дисбалансів КРЖН - обліківка сама придумала?
Арифметику - підтягла за ніч? Осягла, що сукупний прибуток 2500 дол на сім,ю - у випадку 2-х членів сім,ї, то 1250 дол/чоловіка? У випадку 4-х людей - 625 дол/людина?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 08 чер, 2021 13:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:35
Serg-ik написав:
а ценники увеличены на 20%
так понимаю, для КРЖН нормальная практика ставить +20% на все - видел обьект или нет, есть логика или нет. Государство (депутаты рады и прочие приближенные на местах к кржн) видят такое - а че и им с этого не поиметь, влепили ндс.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:37
Faceless написав:
Вас послушать, так все новострои Киева покупают только чтобы перепродать, и только Оранж мекка для жизни
Если послушать застройщиков, то у них-инвесторы, инвестиции, ликвидная, дорожает к моменту сдачи , рентабельность...Не строители жилья, а брокеры на бирже
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:40
Frant написав: vitaliian написав:
Кто изучает рынок тот понимает что это дисбаланс.
Пан/пані - вивчає ринок нерухомості? Має захищену дисертацію?
2х диссертаций по прикладной болтологии боюсь форум не переживёт.
Frant написав:
Теорію дисбалазнсів КРЖН - обліківка сама придумала?
займитесь самообразованием.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:47
vitaliian написав:
я о другом, объективный дорожай когда дорожает всё.
Не абсолютно все, а большинство. Что-то может прост обыт ьстабильным, что-то, аутсайдерское - даже подешеветь. Это ж очевидно, рынок неоднороден.
vitaliian написав:
А то что дорожает 10 отдельных жк наоборот этот баланс искажает. Ну вот все хотят жить в Файна Тауны, Миста Квітів, СырСадах, а в оранже никто не хочет) Не комично? Так не бывает. Выше я привёл пример кому Оранж интересен.
Все очень просто - наведите другие новые ЖК, с динамикой как у Оранда, а не как у приведенных. Уверен, окажется "оранжеподобных" на пальцах одной руки, а с другой стороны - десятки ЖК, с такой же динамикой. Вот вам и баланс. Я привел несколько вышеуказанных ЖК прост опотому, что это первое, что вспомнил, а не потому, что это "ТОП 10". И это я еще бизнес-класс специально не брал.
vitaliian написав:
Чем он обычно заканчивается? Тем что покупателей "для себя" в Файна, Миста Квітів, СырСадах, будет не больше чем их сейчас в Оранж.
В смысле суммарно покупателей на ДЕСЯТКИ новых ЖК будет столько же, сколько на один несчастный Оранж? Рили?
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:51
Faceless написав:
vitaliian написав:
Чем он обычно заканчивается? Тем что покупателей "для себя" в Файна, Миста Квітів, СырСадах, будет не больше чем их сейчас в Оранж.
В смысле суммарно покупателей на ДЕСЯТКИ новых ЖК будет столько же, сколько на один несчастный Оранж? Рили?
Проблема в тому, що Віталіан не розуміє значення слова "суммарно".
Складний смисл у слова, неначе у факторіала з інтегралом)))
vitaliian написав:
займитесь самообразованием.
ось-ось. Рекомендую з себе розпочати.
Щоб не ганьбитись привселюдно.
Математика - дещо складніша наука, ніж вміння прилаштовувати на форумі картинки нерухомості з Єпенів
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 08 чер, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:55
Faceless написав:
В смысле суммарно покупателей на ДЕСЯТКИ новых ЖК будет столько же, сколько на один несчастный Оранж? Рили?
одинаковое кол-во покупателей на единицу площади, точнее на 1 квартиру (половинами квартиры не продают).
Faceless написав:
Все очень просто - наведите другие новые ЖК, с динамикой как у Оранда, а не как у приведенных. Уверен, окажется "оранжеподобных" на пальцах одной руки,
это мартышкин труд, как будем вычленять рост цены по мере готовности объекта (из-за уменьшения рисков) от роста цены из-за увеличения его инвест. привлекательности, по среднеквадратическому отклонению или геометрически (интерпретацией метода хорд)? думаю лун осилит этот кейс, за договорную цену.
А если серьезно, я не так много объектов мониторю в Киеве чтобы завалить вас статистикой. По оранжу я с прошлого лета сюда кидал объявления, можно покопаться в истории, как менялась его цена из моих сообщений. Я здесь никому ничего не доказываю, чтобы лопатить кучу информации. Пишу о том что вижу невооруженным глазом, не более.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 08 чер, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 13:59
vitaliian написав: Faceless написав:
В смысле суммарно покупателей на ДЕСЯТКИ новых ЖК будет столько же, сколько на один несчастный Оранж? Рили?
на единицу площади)
Ну и? Какие тогда выводы? Оранж с условными 150к кв метров привлечет условно 3к покупателей, а 100 остальных ЖК на условные 2млн кв м привлекут 40к покупателей (цифры условные, и само собой не за один год). И какие глубокие выводы? Орандж рулит динамикой КРЖН?
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:33
Frant написав: Faceless написав:
А первичка прет, как дурная
"Вторинка", на жаль
, теж чомусь зростає в ціні.
навіть на ДВРЗ, проспекті науки і Петропавлівській Борщагівці.
Теория некоторых о том, что вторичка - это УГ и будет бесконечно падать, а новострои построенные из Го..(газобетона то есть) и Палок, это счастье и будет дорожать - в корне неверная. Она объясняет только одно - авторы этой теории убеждают себя, что "я не лох, я не просто так мучаюсь с отсутствием школ, садиков и наличием пробок".
На самом деле вторичка имеет некий стабильный коэффициент к цене первички. В зависимости от локации он может быть как меньше единицы, так и больше единицы. И причем стабилен с течением времени. Опыт многих стран это подтверждает.
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