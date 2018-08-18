Додано: Вів 08 чер, 2021 14:34

Далее, о контингенте проживающих и бабушатниках. Да, в первые годы контингент в новострое значительно приятнее. Но только в первые годы.Потом все больше квартир продается-покупается, проживающие смешиваются.Кто-то купил для пенсионеров родителей, кто-то отселил сюда брата-алкаша(лично столкнулся с таким в своем доме). И лет через 20-25 новострой становится более бабушатником, чем тот, который строился в последние годы СССР. Люди в основном покупают в возрасте 35-45 лет и как раз за это время стареют, потом умирают, их место занимают дети или купившие у детей и население дома обновляется полностью.

Так что бабушатник - это не клеймо навеки, это "переходящее знамя". А вот локация - это навеки. И самый плохой вариант - это купить новострой в плохой локации, через время он станет таким же бабушатником, только расположенным в жопе мира, сделанным из дешевых материалов, с сумасшедшей плотностью жильцов(дедов\бабок, которым будут уже важны не школы, а больницы, которых там все так же нет и не появятся).

Исходя из вышенаписанного, новострой если и брать сейчас для жизни , то он должен иметь очень хорошую локацию. Если не имеет он ее, то лучше поискать вторичку, построенную в 80-х годах, даже на ближайшие 10 лет это перспективнее с точки зрения удобства жизни. А в перспективе на 20-30 лет тем более, описано выше.