Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Начали за здравие, а закончили как УКО.
УКО свое место знали, а эти перспективное запоганили. Отдали были КГС, те бы за 3 года застроили звездочками с вентфасадом , как дом рядом
О каком доме рядом идет речь ?
Туманяна 51 или типа того. Ну, не могу сказать, что там дом лучше, если честно. Впрочем да. Объективно у ЛБ немало минусов. Во-первых, кусок гаражей прям во дворе, это самое дикое. С фасадом я проблем не видел, но в целом это вполне возможно. Дом сдали даже без всех лифтов, покупатели потом сами ставили. Все в куче действительно удешевляют по сравнению со всеми домами СГ (Туманяна 1,Туманяна 3,Галактика) так точно (хотя за первые два нельзя сказать, что там все тип топ).
Но в целом как по мне дом очень даже ничего. 4 квартиры на этаж (если их не поделили, конечно), при этом два лифта плюс пожарный, довольно высокие потолки, неплохие планировки.
BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек. Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.
хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла. Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)
BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек. Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.
хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла. Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)
напомните сколько в оранже у вас метров? там только 1ю очередь сдали или уже и 2ю?
Faceless написав:Но в целом как по мне дом очень даже ничего.
там красивейшие мансарды в башенках по 3,3 метра высотой и реально офигительным видом из окна. И (если верить объявлению) недорого (как в жк в пригороде или в 4u). Лифт на мансарду скорее всего не доезжает. https://100realty.ua/uk/object/375604888
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 чер, 2021 21:58, всього редагувалось 3 разів.
BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек. Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.
хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла. Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)
30к $ долга? Да это не хорошо, это вообще успех успешный 😀
Унуноктий написав:нету таких цен, мне за 40 метров дают 40 000 в телеграм пишут и звонят. А тут типа за 41 000 55 квадратов) Давайте я завтра свою продам доложу 1000 и куплю двушку)
хз надо было позвонить и напроситься на просмотр) по 850уе было несколько квартир, по моему ещё в марте. за 40куе имхо надо сливать и брать 4u по 1куе его сейчас активно строят, там до метро 1км. в остальном район мерзость, но если там не жить то можно брать.