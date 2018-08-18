Додано: Вів 08 чер, 2021 21:25

zzzzzz написав: fox767676 написав: airmax78 написав: Начали за здравие, а закончили как УКО. Начали за здравие, а закончили как УКО.

УКО свое место знали, а эти перспективное запоганили. Отдали были КГС, те бы за 3 года застроили звездочками с вентфасадом , как дом рядом УКО свое место знали, а эти перспективное запоганили. Отдали были КГС, те бы за 3 года застроили звездочками с вентфасадом , как дом рядом



О каком доме рядом идет речь ? О каком доме рядом идет речь ?

Туманяна 51 или типа того. Ну, не могу сказать, что там дом лучше, если честно.Впрочем да. Объективно у ЛБ немало минусов. Во-первых, кусок гаражей прям во дворе, это самое дикое.С фасадом я проблем не видел, но в целом это вполне возможно. Дом сдали даже без всех лифтов, покупатели потом сами ставили. Все в куче действительно удешевляют по сравнению со всеми домами СГ (Туманяна 1,Туманяна 3,Галактика) так точно (хотя за первые два нельзя сказать, что там все тип топ).Но в целом как по мне дом очень даже ничего. 4 квартиры на этаж (если их не поделили, конечно), при этом два лифта плюс пожарный, довольно высокие потолки, неплохие планировки.