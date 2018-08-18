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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759775987599760076017602>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 15%
15%
13
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Начали за здравие, а закончили как УКО.

УКО свое место знали, а эти перспективное запоганили. Отдали были КГС, те бы за 3 года застроили звездочками с вентфасадом , как дом рядом


О каком доме рядом идет речь ?
Туманяна 51 или типа того. Ну, не могу сказать, что там дом лучше, если честно.
Впрочем да. Объективно у ЛБ немало минусов. Во-первых, кусок гаражей прям во дворе, это самое дикое.
С фасадом я проблем не видел, но в целом это вполне возможно. Дом сдали даже без всех лифтов, покупатели потом сами ставили. Все в куче действительно удешевляют по сравнению со всеми домами СГ (Туманяна 1,Туманяна 3,Галактика) так точно (хотя за первые два нельзя сказать, что там все тип топ).

Но в целом как по мне дом очень даже ничего. 4 квартиры на этаж (если их не поделили, конечно), при этом два лифта плюс пожарный, довольно высокие потолки, неплохие планировки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:38

  BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек.
Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.

хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла.
Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:40

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Вид со двора, фото вчера
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:43

  Унуноктий написав:
  BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек.
Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.

хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла.
Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)

напомните сколько в оранже у вас метров? там только 1ю очередь сдали или уже и 2ю?
  Faceless написав:Но в целом как по мне дом очень даже ничего.
там красивейшие мансарды в башенках по 3,3 метра высотой и реально офигительным видом из окна. И (если верить объявлению) недорого (как в жк в пригороде или в 4u). Лифт на мансарду скорее всего не доезжает.
https://100realty.ua/uk/object/375604888
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 чер, 2021 21:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:43

  vitaliian написав:
  Faceless написав:А первичка прет, как дурная
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/goloseevskaya-zhk-oranzh-siti-2k-kvartira-56m2-lysogorskiy-spusk-26a-IDL2WQ2.html#c62406b573
730$ это прёт или не прёт? когда дорожай то всё растёт, потому что люди бегают с баулами в надежде что то купить. А когда дорожай а людей с баулами не видно, то это больше картина маслом, чем реальность.

нету таких цен, мне за 40 метров дают 40 000 в телеграм пишут и звонят. А тут типа за 41 000 55 квадратов) Давайте я завтра свою продам доложу 1000 и куплю двушку)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:43

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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:47

Вообщем конечно фасад залеплен кондиционерами, но ведь вопрос был в другом.

Снижение цен там за 1-2 года произошло, или мне это показалось ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:50

  Унуноктий написав:
  BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек.
Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.

хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла.
Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)

30к $ долга? Да это не хорошо, это вообще успех успешный 😀
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:нету таких цен, мне за 40 метров дают 40 000 в телеграм пишут и звонят. А тут типа за 41 000 55 квадратов) Давайте я завтра свою продам доложу 1000 и куплю двушку)
хз надо было позвонить и напроситься на просмотр) по 850уе было несколько квартир, по моему ещё в марте. за 40куе имхо надо сливать и брать 4u по 1куе его сейчас активно строят, там до метро 1км. в остальном район мерзость, но если там не жить то можно брать.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. В 2012м там квартиру смотрел. Там все. Угандошен жильцами насмерть. Кровь из глаз.
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