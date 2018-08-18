Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:ЛБ это очевидный фейл. Задумывался грандиозно, что-то типа сталинских высоток. А в итоге 15 лет мучали обшарпаный человейник-стену с окнами вразнобой. Да, подземный паркинг и кожаные диваны в парадных. И это все из бизнес класса, наверное. Пчелка-4 и то повеселей выглядит
Начали за здравие, а закончили как УКО.
Да ладно, УКО. Судились с Укртелефильм, но там не было какого-то треша с разрешениями. Просто долги накрыли, начинали то его до кризиса
Его инвесторы за свои дотягивали. По-моему даже на покупку лифтов скидывалиь.
Унуноктий написав:нету таких цен, мне за 40 метров дают 40 000 в телеграм пишут и звонят. А тут типа за 41 000 55 квадратов) Давайте я завтра свою продам доложу 1000 и куплю двушку)
хз надо было позвонить и напроситься на просмотр) по 850уе было несколько квартир, по моему ещё в марте. за 40куе имхо надо сливать и брать 4u по 1куе его сейчас активно строят, там до метро 1км. в остальном район мерзость, но если там не жить то можно брать.
ещ' три недели назад до сертификата давали 36 000 на сегодня 40 000
BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек. Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.
хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла. Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)
30к $ долга? Да это не хорошо, это вообще успех успешный 😀
что такое 30к? Для мен это меньше 6 месяцев отдавать...