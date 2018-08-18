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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75987599760076017602>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 15%
15%
13
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Зображення

Вид со двора, фото вчера
Вот это недоразумение на первом плане - главный минус. Впрочем, думаю, рано или поздно его снесут и будет паркинг какой-то. Их тут с вводом Галактики будет очень не хватать
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:07

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  fox767676 написав:ЛБ это очевидный фейл. Задумывался грандиозно, что-то типа сталинских высоток. А в итоге 15 лет мучали обшарпаный человейник-стену с окнами вразнобой. Да, подземный паркинг и кожаные диваны в парадных. И это все из бизнес класса, наверное. Пчелка-4 и то повеселей выглядит

Начали за здравие, а закончили как УКО.
Да ладно, УКО. Судились с Укртелефильм, но там не было какого-то треша с разрешениями. Просто долги накрыли, начинали то его до кризиса

Его инвесторы за свои дотягивали. По-моему даже на покупку лифтов скидывалиь.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:08

  airmax78 написав:Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. Там все. Угандошен жильцами насмерть.


Русановская гавань.
Ни один дом еще не введен в эксплуатацию, жильцов запустили жить в 29 доме.
Вот результат.
Зображення
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:08

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:нету таких цен, мне за 40 метров дают 40 000 в телеграм пишут и звонят. А тут типа за 41 000 55 квадратов) Давайте я завтра свою продам доложу 1000 и куплю двушку)
хз надо было позвонить и напроситься на просмотр) по 850уе было несколько квартир, по моему ещё в марте. за 40куе имхо надо сливать и брать 4u по 1куе его сейчас активно строят, там до метро 1км. в остальном район мерзость, но если там не жить то можно брать.

ещ' три недели назад до сертификата давали 36 000 на сегодня 40 000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:10

  lejko_vit написав:
  Унуноктий написав:
  BIGor написав:Faceless вторичка выросла на 5 доларов в месяц....совсем печально в лагере растишек.
Рост выдохся. Я ставлю на коррекцию нереальных цен на КРЖН на лето.

хуясе печально за 1к в оранж сити купленную за 19500 мне предлагают 40 000 два рыла.
Кухар Михаил пишет что мы в начале пятилетнего роста и советует избавлятся от денег. Как хорошо что у меня 30 000 долларов долгов)

30к $ долга? Да это не хорошо, это вообще успех успешный 😀

что такое 30к? Для мен это меньше 6 месяцев отдавать...
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:13

Faceless

Да там уже возле Галактики на Сверстюка все запарковано ((((
Паркинг еще не ввели в строй, но и Галактика еще не заселена сильно
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless

Да там уже возле Галактики на Сверстюка все запарковано ((((
Паркинг еще не ввели в строй, но и Галактика еще не заселена сильно
Кстати, в ЛБ есть места в паркинге, и вроде бы дешевле, чем в Галактике (там уже овер 10к). Почему - хз.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless

Да там уже возле Галактики на Сверстюка все запарковано ((((
Паркинг еще не ввели в строй, но и Галактика еще не заселена сильно
Кстати, в ЛБ есть места в паркинге, и вроде бы дешевле, чем в Галактике (там уже овер 10к). Почему - хз.


Сегодня узнавал - 20к.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:28

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless

Да там уже возле Галактики на Сверстюка все запарковано ((((
Паркинг еще не ввели в строй, но и Галактика еще не заселена сильно
Кстати, в ЛБ есть места в паркинге, и вроде бы дешевле, чем в Галактике (там уже овер 10к). Почему - хз.


Сегодня узнавал - 20к.

чёрт может купить в паркинге в ЖК Голосеево?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:31

аааа....паркинг в новом Автографе - 814 тыс грн...... :mrgreen:

В СБ самый дешевый 18к.
В Галактике уже лупят по 20к.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 08 чер, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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