Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:35
fox767676 Так это лестничная клетка вроде.
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38124
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3674 раз.
Подякували: 11535 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:36
Нічо нічьо.
До 1 вересня два місяці з хвостиком.... Всі ваші у світі найбільший підйом за останні 80 років пшик у порівннняні з прогнозом зРадіо... Файна таун Па 600 дол за квадрат з вересня цього року!
Первый
Повідомлень: 16058
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2229 раз.
Профіль
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:39
zzzzzz написав: fox767676
Так это лестничная клетка вроде.
На туманяна головне доки. Там є досить проблемні.
Первый
Повідомлень: 16058
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2229 раз.
Профіль
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:43
zzzzzz написав: fox767676
Так это лестничная клетка вроде.
Та ну блин
[/url]
fox767676
Повідомлень: 59
З нами з: 13.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:48
fox767676 А, ну да, вильни люди увеличили размер оконного проема.
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38124
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3674 раз.
Подякували: 11535 раз.
Профіль
52
27
2
2
fox767676
Повідомлень: 59
З нами з: 13.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:53
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. Там все. Угандошен жильцами насмерть.
Русановская гавань.
Ни один дом еще не введен в эксплуатацию, жильцов запустили жить в 29 доме.
Вот результат.
Кондеры - это ерунда по сравнению с тем, что сделали с Шамрыло.
airmax78
Повідомлень: 38803
З нами з: 25.10.12
Подякував: 927 раз.
Подякували: 4699 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:54
zzzzzz написав:
fox767676
А, ну да, вильни люди увеличили размер оконного проема.
Для того дома мне кажется єто далеко не исключение. Такого памятника вильнолюдям еще поискать
fox767676
Повідомлень: 59
З нами з: 13.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:58
airmax78 Кондеры это ерунда по сравненинию с гигантоманией ЖК, рядом с которой даже Никольская Слободка в 9-20 этажей кажется маленькой деревушкой. Загубили еще одно классное место, и вид с главных смотровых площадок Киева.
fox767676
Повідомлень: 59
З нами з: 13.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
20642
3580689
Вів 08 чер, 2021 22:40 Bolt
495
221994
Пон 07 чер, 2021 10:27 Frant
16
22991