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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7599760076017602>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 15%
15%
13
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:33

  zzzzzz написав:Зображення

Вид со двора, фото вчера


Не, не попало в кадр, там левее, в крвйней секции белые пупырышки на фасаде примерно с 10 по 20 жтаж. Ну даже тут гляньте слева - окна по верикали где-то шире, где-то уже
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:35

fox767676
Так это лестничная клетка вроде.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:36

Нічо нічьо.
До 1 вересня два місяці з хвостиком....
Всі ваші у світі найбільший підйом за останні 80 років пшик у порівннняні з прогнозом зРадіо...
Файна таун Па 600 дол за квадрат з вересня цього року!
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:39

  zzzzzz написав:fox767676
Так это лестничная клетка вроде.

На туманяна головне доки. Там є досить проблемні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:43

  zzzzzz написав:fox767676
Так это лестничная клетка вроде.


Та ну блин

Зображення[/url]
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:48

fox767676
А, ну да, вильни люди увеличили размер оконного проема.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:52

Некоторые хрущебрежневки рядом внешне куда пристойнее. Даже Галактика - визуальный эконом лучше. А про желтій дом КГС и речи нет



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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:53

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. Там все. Угандошен жильцами насмерть.


Русановская гавань.
Ни один дом еще не введен в эксплуатацию, жильцов запустили жить в 29 доме.
Вот результат.
Зображення

Кондеры - это ерунда по сравнению с тем, что сделали с Шамрыло.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:fox767676
А, ну да, вильни люди увеличили размер оконного проема.


Для того дома мне кажется єто далеко не исключение. Такого памятника вильнолюдям еще поискать
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:58

airmax78

Кондеры это ерунда по сравненинию с гигантоманией ЖК, рядом с которой даже Никольская Слободка в 9-20 этажей кажется маленькой деревушкой. Загубили еще одно классное место, и вид с главных смотровых площадок Киева.
fox767676
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