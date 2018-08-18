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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 чер, 2021 23:24
Успіх написав: vitaliian написав:
Слишком большая дельта между себестоимостью строительства и покупкой готового, то о чём я вам вчера пытался сказать, способствует инд.строительству. Я и сам вот решил строится
Зараз прибіжить трололо і скаже - яка така дельта? Якщо потрачено на коробку і газончик з парканом 250Куїв!!!
А до завершення, то ще з 500Куїв треба!
То де вигода в будуванні свого, якщо треба декілька сотень куїв, як мінімум)))))
де я таке писав, олень? 500-600 доларів під чистову в мене виходить, так-то маленький одноповерховий на УШП із натравертиненим фасадом і вальмовим дахом під бітумкою. двоповерховий ящик на ФБС під ондуліном буде набагато дешевше
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 08 чер, 2021 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 23:27
airmax78 написав:
Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. В 2012м там квартиру смотрел. Там все. Угандошен жильцами насмерть. Кровь из глаз.
он угандошен был с момента заселения
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Додано: Вів 08 чер, 2021 23:37
sequence написав: Успіх написав:
.. Якщо потрачено на коробку і газончик з парканом 250Куїв!!!
А до завершення, то ще з 500Куїв треба!
То де вигода в будуванні свого, якщо треба декілька сотень куїв, як мінімум)))))
таки недешево по любому. У меня сеструха вкинула 300 и не хватило, другой знакомый за 7 лет вложил 500 и до сих пор не заселится.
а могли бы в ТТ давно жить ))
если попадется жадный прораб и самому сильно не вникать, то пойдут все деньги что есть, и достроить не получится вообще. я фундамент в октябре залил, щас чистовые потолки начинаю. глянул в записи, потрачено 67к, (не включая участок и свет). кстати, по кухне предложение помощи в силе? если да, то наберу на днях да подьеду. надо уже определяться.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 05:19
trololo написав: airmax78 написав:
Проезжал на днях мимо дома на Шамрыло. Когда-то с претензией на бизнес-класс. В 2012м там квартиру смотрел. Там все. Угандошен жильцами насмерть. Кровь из глаз.
он угандошен был с момента заселения
Їлітні мешканці заселилися в їлітний будинок))) Лише дев'ять років - і новобуд може конкурувати з радянською нерухомістю за призові місця за недбалість і низьку культуру проживання)))
fox767676 написав:
Фасад ну ужас же. С Русановки еще так-сяк, а с Галактики смотреть - видно что уже пенопласт местами отвалился. 14 этажные совмины на Флоенции смотрятся гораздо респектабельнее, а вот дома на Энтузиастов конечно нуждаются в освежении. Ну так блюзовцам на эту грусть из окна и смотреть.
Про пінопласт - я попереджував ще 5 років назад. Тримати в порядку величезні за площею пінопластові стіни - непросто. Всім пофіг, як завжди
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 чер, 2021 05:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 05:25
zzzzzz написав:
аааа....паркинг в новом Автографе - 814 тыс грн......
В СБ самый дешевый 18к.
В Галактике уже лупят по 20к.
Це правильно.
Предмети розкоші повинні коштувати дорого.
Варто було би зробити ,як в Стокгольмі - 1 година парковки на вулиці - 8 євро. Тролейбус - 4 євро поїздка.
Враз громадський транспорт став би чистим, охайним, комфортабельним.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 чер, 2021 05:38, всього редагувалось 1 раз.
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