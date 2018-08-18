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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7602760376047605>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 15%
15%
13
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:запитання до компетентних і практиків: яка середня вартість прицентралля (правий берег, зручна логістика в центр щодня) на моменті ?
Можна або в розрізі м2 або загальну вартість готової (з нормальним ремонтом під заселення і косметику) 2-3К від 60 м2 в нестарому житлофонді з інфраструктурою. Не котлован.
ОЛХ і тому подібні агрегатори, імхо, далекі від реальності.
Імхо 120к і вище
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:14

  Первый написав:Доречі, цікаво дивитися на ваші страждання по пошуку об’єктів, особливо перебирання між різним омном:-)


А не омно это ТТ, Тетрис ? Можно весь перечень не омна ?
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless
Вчера во время нашего разговора я зашел на ОЛХ.

ЛБ - 18к
Галактика - 20к
Каховская - 480 кгрн

Второй Автограф - 840 кгрн

Каховская меня удивила. Зимой 1,5 года назад было 280 кгрн.
Кстати, КК упомянул Сильвер Бриз, в эту сторону не смотрите?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:35

Faceless
В ЛС
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:07

  Первый написав:
  zzzzzz написав:Первый
Что такое н5 ?

Новопечерський провулок 5.

Так. Кругових.

Доречі, цікаво дивитися на ваші страждання по пошуку об’єктів, особливо перебирання між різним омном:-)

класно в учотки первий виходе:
обісрав,
потім, підтер, бо ой, невдобно вийшло.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що, панове?
Курс долярчика - вниз, а ціни на РН в найкрасивішій - вверх?! :)
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:20

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Доречі, цікаво дивитися на ваші страждання по пошуку об’єктів, особливо перебирання між різним омном:-)


А не омно это ТТ, Тетрис ? Можно весь перечень не омна ?


Та наче ні:-) просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт
Давайте наступний. Обговоримо:-)
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт

Хіба? Досі проблемний?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:34

  Faceless написав:
  Первый написав:просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт

Хіба? Досі проблемний?



А що є шанс стати безпроблемним?
Як куплене по лівим документам стане безпроблемним?
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Faceless написав:
  Первый написав:просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт

Хіба? Досі проблемний?



А що є шанс стати безпроблемним?
Як куплене по лівим документам стане безпроблемним?


Введений в експлуатацію в 2012. Щось не зустрічалося нічого про проблемні документи по тому будинку
Faceless
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