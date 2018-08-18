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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:13
stas_rst написав:запитання до компетентних і практиків: яка середня вартість прицентралля (правий берег, зручна логістика в центр щодня) на моменті ?
Можна або в розрізі м2 або загальну вартість готової (з нормальним ремонтом під заселення і косметику) 2-3К від 60 м2 в нестарому житлофонді з інфраструктурою. Не котлован.
ОЛХ і тому подібні агрегатори, імхо, далекі від реальності.
Імхо 120к і вище
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:14
Первый написав:
Доречі, цікаво дивитися на ваші страждання по пошуку об’єктів, особливо перебирання між різним омном:-)
А не омно это ТТ, Тетрис ? Можно весь перечень не омна ?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:17
zzzzzz написав:Faceless
Вчера во время нашего разговора я зашел на ОЛХ.
ЛБ - 18к
Галактика - 20к
Каховская - 480 кгрн
Второй Автограф - 840 кгрн
Каховская меня удивила. Зимой 1,5 года назад было 280 кгрн.
Кстати, КК упомянул Сильвер Бриз, в эту сторону не смотрите?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:35
Faceless
В ЛС
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:07
Первый написав: zzzzzz написав:Первый
Что такое н5 ?
Новопечерський провулок 5.
Так. Кругових.
Доречі, цікаво дивитися на ваші страждання по пошуку об’єктів, особливо перебирання між різним омном:-)
класно в учотки первий виходе:
обісрав,
потім, підтер, бо ой, невдобно вийшло.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:10
Ну що, панове?
Курс долярчика - вниз, а ціни на РН в найкрасивішій - вверх?!
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:20
zzzzzz написав: Первый написав:
Доречі, цікаво дивитися на ваші страждання по пошуку об’єктів, особливо перебирання між різним омном:-)
А не омно это ТТ, Тетрис ? Можно весь перечень не омна ?
Та наче ні:-) просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт
Давайте наступний. Обговоримо:-)
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:22
Первый написав:
просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт
Хіба? Досі проблемний?
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Faceless
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:34
Faceless написав: Первый написав:
просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт
Хіба? Досі проблемний?
А що є шанс стати безпроблемним?
Як куплене по лівим документам стане безпроблемним?
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:47
Первый написав: Faceless написав: Первый написав:
просто туманяна 3 відомий проблемний об’єкт
Хіба? Досі проблемний?
А що є шанс стати безпроблемним?
Як куплене по лівим документам стане безпроблемним?
Введений в експлуатацію в 2012. Щось не зустрічалося нічого про проблемні документи по тому будинку
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