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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7602760376047605

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Зросли більш, як на 15%
15%
13
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
10
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
3
5. Приблизно ті самі
38%
33
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
7
9. Впали більш, як на 15%
19%
17
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:54

На фотках лазурний блюз.
Нє то Нє.
Значить все Ок. Ніяких надр, розборок і решти нічого там не було..
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:На фотках лазурний блюз.
Нє то Нє.
Значить все Ок. Ніяких надр, розборок і решти нічого там не було..
А, то ви про Туманяна 15а, а не Туманяна 3.
На Туманяна 15а, котрий Лазурний блюз, вже ніби всі спори розв'язали. Була тяганина з Укртелефільм, сотня заставних квартир, що на аукціоні продавали в 2016 ще. Наразі там цілком нормальні документи, навіть іпотечні відділи банків носом не крутять
Faceless
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  #<1 ... 7602760376047605
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