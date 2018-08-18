На фотках лазурний блюз.
Нє то Нє.
Значить все Ок. Ніяких надр, розборок і решти нічого там не було..
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:54
На фотках лазурний блюз.
Нє то Нє.
Значить все Ок. Ніяких надр, розборок і решти нічого там не було..
Додано: Сер 09 чер, 2021 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А, то ви про Туманяна 15а, а не Туманяна 3.
На Туманяна 15а, котрий Лазурний блюз, вже ніби всі спори розв'язали. Була тяганина з Укртелефільм, сотня заставних квартир, що на аукціоні продавали в 2016 ще. Наразі там цілком нормальні документи, навіть іпотечні відділи банків носом не крутять
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